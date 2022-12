Schulaufgaben, Wechselunterricht, Noten - Viele offene Fragen

−Symbolbild: Armin Weigel/dpa

Ab Mittwoch sind viele Schüler im Wechsel- oder Distanzunterricht. Dabei sind noch viele Fragen offen.



Kurz vor Beginn des bayernweiten Wechsel- und Distanzunterrichts für viele Schüler am Mittwoch gibt es bei den Schulen noch viele offene Fragen. Als Beispiel nannte Benedikt Karl vom Bayerischen Philologenverband (bpv) den Umgang mit Schulaufgaben. "Auf Distanz können die Leistungsnachweise jedenfalls nicht geschrieben werden. Eine Verschiebung auf die Zeit nach den Ferien ist möglich, bringt aber für Schüler und Lehrer einige Unsicherheiten mit sich", sagte der bpv-Sprecher am Montag in München. "Die Schulen müssen jetzt in großem Maße umplanen."



Offen ist auch, wie mit den Noten in der Oberstufe der Gymnasien umgegangen werden soll, wo die Leistungen einzelner Halbjahre ganz oder teilweise in die Abiturnote einfließen. Auch Elftklässler sollen nur noch wechselweise unterrichtet werden. "Acht Schultage Wechselunterricht oder gar Distanzunterricht bringen alle Beteiligten in organisatorische Schwierigkeiten", sagte Karl. Die Schulen bräuchten bald Klarheit, weil momentan Leistungsnachweise wie Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder Referate eng getaktet seien.



Leistungsnachweise sollen verschoben werden



Einerseits sollten Leistungsnachweise aufgrund der Situation verschoben werden. Andererseits hätten sich Schüler und Lehrer bereits darauf vorbereitet und wollten diese jetzt auch absolvieren, auch damit nach den Ferien nicht mehr so viele Prüfungen anfielen.



Karl sieht die Schulen vor einer Bewährungsprobe. "Wir probieren einfach jetzt das aus, was wir uns in den ersten Monaten überlegt haben. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel, ob die Konzepte funktionieren."



Sicher ist dagegen, dass das Abitur zwei Wochen später im Mai 2021 starten soll. Auch eine Verschiebung anderer Abschlussprüfungen kann sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorstellen. Man müsse schauen, dass auf Dauer alles angepasst werde, sagte er am Montag. Das gelte etwa für Schulaufgaben und Leistungsnachweise, die nachgeholt werden müssten, aber auch für den zeitlichen Ablauf von Prüfungen im kommenden Jahr. Wie das weitere Verfahren sein werde, werde man im Januar sehen.



Jugendliche ab der achten Klasse müssen in den Wechselunterricht



Die Realschulen in Bayern haben konkrete Forderungen, um Lerndefizite bei den Kindern und Jugendlichen zu beseitigen. Sie fordern, die Zahl der Lehrer aufzustocken, die an jeder staatlichen Realschule als Reserve zur Verfügung stehen. Diese integrierte Lehrerreserve müsse von 1,3 auf 2 Lehrerstellen erhöht werden, sagte der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbandes, Jürgen Böhm. Die Lehrkräfte sorgten unter anderem für eine Differenzierung im Unterricht, etwa um Wissenslücken bei Schülern zu schließen.



Am Sonntag hatte der Ministerrat beschlossen, die Corona-Maßnahmen massiv zu verschärfen. Jugendliche ab der achten Klasse müssen demnach in den Wechselunterricht, in Hotspots gar komplett in den Distanzunterricht. Das letzte Wort hat am Dienstag der Landtag.

