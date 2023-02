Schuhbecks 4,90 Euro-"Nudelwassersalz" - Das sagen unsere Leser

4,90 Euro will Alfons Schuhbeck für sein "Nudelwasser Gewürzsalz" in der 500-Gramm-Packung. −Foto: Twitter

4,90 Euro für eine 500-Gramm-Packung "Nudelwasser Gewürzsalz" - das verstört nicht nur Twitter-Nutzer in ganz Deutschland, sondern auch unsere Leser bei Facebook. Alfons Schuhbeck muss wegen des Nudelwassersalzes derzeit viel Häme einstecken. Aber lesen Sie selbst:









"Leute die so dumm sind so einen Schmarren zu kaufen, sind selber schuld", schreibt etwa Nutzerin Petra. Bianca meint: "Wer's nötig hat ich mach meine ohne Salz, kleben nirgendwo an oder zusammen. Brauch son Müll nicht." Und Melanie Paul ist sogar der Ansicht: "Total unnötiger Mist."



"Ja pfiade God... wenn d'Leid narresch wern, dann gemds a Zeichen!", schreibt Jasmin. Jerzy ist da ein bisschen diplomatischer: "Der Preis ist natürlich viel zu teuer. Ansonsten ist nicht mehr, oder weniger albern, als Pommesgewürzsalz." "Gibt sicher genug Leute, die diesen Schmarrn kaufen", fürchtet Jana. Helga aber entgegnet: "Würde ich nicht kaufen, zu teuer." "Für shitt in Tüten auch noch Geld verlangen...kann man alles selber machen", wettert Carola. Und Diana fasst zusammen: "Mei da Ingwer Johnny wieder. Hauptsache Ingwer, dann passt alles."

