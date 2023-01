−F.: dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am frühen Samstagmorgen meldet, hat gegen 3.45 Uhr der McDonalds in Prien am Chiemsee gebrannt.



Ersten Informationen nach hat ein Zeuge die starke Rauchentwicklung gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Gebäudeteil bereits in Vollbrand. Gegen 5 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.



Warum es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt.

− els