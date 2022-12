Schlemmen ohne Reue

Grüne Pasta mit Ricotta gibt es am Samstagabend. Daniela Franek hat die Rezepte für diese Woche zusammengestellt. Alle Rezepte sind auch unter www.pnp.de/fruehjahrskur zu finden. −Fotos: Adobe Stock

Frühstück



Selbstgemachtes Buchweizen-Granola:

Zutaten: 100g Mandeln, 75g Haselnüsse, 250g Haferflocken, 120g Buchweizen roh, 60g Kürbiskerne, 50g Cranberries trocken, 1 TL Zimt, 1/2 TL Kardamom, 1/2 TL Meersalz, 80 ml Ahornsirup, 50 ml Rapsöl.



Zubereitung: Mandeln und Haselnüsse grob hacken. Alle Zutaten vermengen und auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen. Auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Ofen auf 16 Grad Ober-/Unterhitze 20 Minuten backen. Danach im geschlossenen Ofen 10 bis 15 Minuten trocknen lassen. Im Schraubglas hält Granola 8 bis 12 Wochen.



Alle Beiträge aus der Frühjahrskur finden Sie hier auf unserer Sonderseite.



Für ein gesundes Frühstück 2 EL Granola mit 3 EL Basismüsli, 1 EL Soja-Protein-Crispies, 3 Datteln, Hafermilch, frischem Obst wie Beeren, Äpfel oder Bananen, je 1 TL Chia- und Hanfsamen sowie Gojibeeren mischen.



Kartoffel-Ei-Pfanne:

Zutaten: 400g Kartoffeln, 1 Zwiebel, 3 Eier, Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Paprika.



Zubereitung: Kartoffeln in der Schale kochen bzw. Kartoffeln vom Vortag verwenden. Kartoffeln nach dem Kochen in Scheiben schneiden, Zwiebeln in Öl anbraten. Zwiebeln herausnehmen und Kartoffeln leicht kross braten, Zwiebeln und Eiermasse (zuvor verrührt in einem Teller) hinzufügen. Bei geschlossenem Deckel 5 Minuten stocken lassen. Umdrehen und weitere 5 Minuten stocken lassen. Mit Schnittlauch servieren.



Sonntag



Bratreis mit Cashewkernen (Mittag):

Zutaten: 200g schwarzer Reis, 1/2 Brokkoli, 70g Cashewkerne ungesalzen, 1 Chillischote, 2 Karotten, 7g Garam Masala, 1 Zwiebel, 1 Zucchini, 1 Stück Ingwer, Frühlingszwiebeln, Sesamöl, Salz, gemahlener Pfeffer, 1 Zimtstange.



Zubereitung: Reis in gesalzenem Wasser mit der Zimtstange kochen, danach die Zimtstange entfernen. Brokkoli säubern und in Stücke schneiden, Karotten und Zucchini raspeln, Zwiebel, Chili und Ingwer klein schneiden.



Cashewkerne in Sesamöl etwa 2 Minuten goldbraun rösten und herausnehmen. Brokkoli, Zwiebel und Ingwer in Sesamöl 3-4 Minuten anbraten, danach den Reis hinzugeben. Nach 3 Minuten Karotten und Zucchini hinzugeben (und evtl. Frühlingszwiebel). Gewürze hinzugeben sowie die Cashews und unter Rühren braten.



Gemüse-Rührei mit Krabben und Vollkornbrot (Abend):

Zutaten: 1 Paprika, 150g Zucchini, 1 Zwiebel oder Frühlingszwiebel, 30g Rucola, 80g Nordsee-Krabben, 4 Eier, 3 TL rote Pesto, Salz, Pfeffer, Olivenöl.



Zubereitung: Paprika in feine Streifen schneiden, Zucchini vierteln und in Scheiben schneiden, Zwiebel in Stücke schneiden, Rucola waschen und die Stiele entfernen. Krabben abbrausen und abtropfen lassen. Eier in einer Schüssel mit Pesto verrühren und würzen mit Salz, Pfeffer. Öl in eine Pfanne geben, Paprika, Zwiebel und Zucchini andünsten, Eimasse darüber und langsam stocken lassen. Dazu Vollkornbrot servieren.



Montag



Kabeljau mit Nusskruste und Ofengemüse (Mittag):

Zutaten: 4 Kabeljaufilets etwa 350g, 20g Erdnusskerne, 20g Walnusskerne, 2 Stiele Petersilie, 20g Parmesan, 1 Spritzer Zitronensaft, 500g Kartoffeln oder gemischt mit Süßkartoffeln.



Kartoffeln und Süßkartoffeln schälen, in Stücke schneiden und etwa 35 Minuten bei 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 180 Grad Heißluft garen lassen. Kabeljaufilets abwaschen und abtropfen lassen. In der Pfanne mit Öl 2 Minuten je Seite anbraten. Nüsse grob hacken, Parmesan reiben und Petersilie klein hacken. Alles vermengen und auf dem Fisch verteilen. Den Backofen zurückdrehen. Bei 160 Grad Ober-/Unterhitze, 140 Grad Heißluft etwa 10 Minuten garen.



Linsen-Dal mit Ofenromanesco (Abend):

Zutaten: 1 kleiner Romanesco oder Blumenkohl, 4 EL Olivenöl, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 200g rote Linsen, 1 TL Kurkuma, 1/2 TL Kreuzkümmel, 1/2 TL Paprika rosenscharf, 1 TL Tomatenmark, 1/2 Liter Gemüsebrühe, 2-3 TL Zitronensaft, 2 EL Sojajoghurt.



Backofen auf 200 Grad Heißluft vorheizen, Romanesco putzen, waschen und in Stücke schneiden. Den harten Stunk entfernen.



Romanesco auf das Backblech mit 2 EL Öl, Pfeffer und etwas Salz. 25 bis 30 Minuten backen. Zwiebel und Knoblauch in Öl andünsten (etwa 2 Minuten). Die Linsen in einem Sieb abbrausen und die Gewürze sowie das Tomatenmark hinzugeben. Nach 2 Minuten die Brühe hinzugießen, Linsen aufkochen lassen und bei schwacher Hitze 15 bis 20 Minuten unter etwas Rühren garen. Romanesco aus dem Ofen nehmen und mit Zitronensaft betröpfeln. Den Joghurt über Dal und Romanesco geben und mit Paprikapulver bestäuben.



Dienstag



Zucchininudeln mit Rucolapesto und Räuchertofu (Mittag):

Zutaten: 2 große Zucchini, 1 Chili, 80g Rucola, 1 Knoblauchzehe, 30g Pecorino, 1 Räuchertofu Bio, 1 EL Zitronensaft, Pfeffer, Salz, 4 EL Olivenöl.



Zubereitung: Zucchini waschen und mit dem Spiralschneider in feine Spaghetti schneiden. Chili in Scheiben schneiden. 2 EL Öl in der Pfanne erhitzen, Chili und in Würfel geschnittenen Räuchertofu hineingeben. Nach 2 Minuten Zucchininudeln hinzugeben und etwa 3 Minuten dünsten. Für das Pesto Rucola waschen, Stiele entfernen, Knoblauch schneiden, alles im Mixer pürieren. Pecorino hinzugeben, nochmals mixen. Mit dem restlichen Öl (2 EL), dem Zitronensaft, Pfeffer und Salz würzen.



Mangold-Bohnen-Salat mit Halloumi (Abend):

Zutaten: 2 EL Zitronensaft, 2 TL Honig, 1/2 TL Chiliflocken, Salz, Pfeffer gemahlen, 4 EL natives Olivenöl, 1 Dose Kidneybohnen, 250g Mangold, 150g Cocktailtomaten, 1 Knoblauchzehe, 2 Frühlingszwiebeln, 100g Halloumi.



Zubereitung: Für das Dressing in der Salatschüssel Zitronensaft, Honig, Pfeffer, Salz, Chili und 2 EL Öl verrühren. Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen, waschen und hinzugeben. Mangold putzen, waschen und die groben Stiele abschneiden. Stiele fein schneiden, Blätter längs in Streifen schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Mangoldstiele und Knoblauch in 1 EL Öl 4 bis 5 Minuten anbraten. Vom Herd nehmen, Mangoldblätter hinzugeben und vorsichtig unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Tomaten waschen und halbieren. Frühlingszwiebel schneiden. Beides mit dem Mangoldmix zu den Bohnen geben, vermischen und abschmecken. Den Halloumi klein würfeln und in der Pfanne mit Öl etwa 4 Minuten goldbraun anbraten und über dem Salat verteilen.



Schwedischer Möhrenkuchen (Dessert):

Zutaten: 3 Eier, 100g Vollrohrzucker, 250g Dinkelvollkornmehl, 150g gemahlene Mandeln, 100g weiche Butter, 120g Apfelmus, 1 TL Zimt, 1/2 TL Kardamom, 200g Karotten, 300g Frischkäse halbfett, 1 TL Honig, 1/2 Bio-Orange (Saft und Schale), 20g Mandelkerne, 1 Kastenform.



Zubereitung: Eier und Zucker schaumig rühren. Mehl und Mandeln hineingeben. 90g weiche Butter, Apfelmus, Zimt und Kardamom hinzufügen. Möhren waschen, und fein reiben. Unter die Teigmischung geben. Form mit restlicher Butter einfetten, Teig einfüllen und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze bzw. 180 Grad Heißluft etwa 40 Minuten backen. Honig mit Frischkäse sowie Schale und Saft der Orange verrühren und kalt stellen. Mandeln hacken. Kuchen 20 Minuten abkühlen lassen und mit dem Frischkäsetopping bestreichen, mit Mandeln und Orangenschale bestreuen.



Mittwoch



Hähnchen-Curry mit Bohnen und Vollkornreis (Mittag):

Zutaten: 500ml Kokosmilch, 2 Karotten, 1 TK-Packung grüne Bohnen aufgetaut, 1 Dose Kichererbsen, 400g Hähnchenbrustfilet, 2 Dosen gehackte Tomaten, Erdnussbutter, etwas Ketjap Manis oder Sojasauce, 1 Stück Ingwer, 1 Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, etwas Suppen-Brühgewürz, 300g Vollkornreis.



Zubereitung: Den Vollkornreis nach Packungsbeilage kochen. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer klein schneiden, mit Ketjap Manis und Erdnussbutter im Mixer pürieren. Das Hähnchenbrustfilet in 2 cm große Würfel schneiden und mit der pürierten Würzsauce vermengen. Die aufgetauten Bohnen halbieren, die Karotten in kleine Stücke schneiden. Fleisch in höherer Pfanne mit etwas Öl anbraten, Karotten und Bohnen und Kichererbsen hinzugeben. Gehackte Tomaten und Kokosmilch hinzugeben. Das Suppenbrühgewürz einrühren und 10 Minuten köcheln.



Ricotta Pancakes mit Beeren und Hanfsamen (Abend):

Zutaten: 125g Dinkelmehl, 1 Prise Salz, 1 EL Zucker, 3 Eier, 100ml Milch, 250g Ricotta, etwas Butter oder Kokosöl für die Pfanne;



Zubereitung: Mehl, Milch, Eier, Salz, Zucker und Ricotta verrühren. Bei mittlerer Hitze mit etwas Butter in der Pfanne kleine Pancakes backen, je Seite etwa 2 Minuten. Mit Beeren, Hanfsamen und etwas Ahornsirup servieren.



Donnerstag



Spaghetti mit Pilzen (Mittag):

Zutaten: 1 Zwiebel, 150g Möhren, 1/2 Chili, 250g braune Champignons, 3 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer gemahlen, 200g stückige Tomaten aus der Dose, 150g Vollkorn-Spaghetti, 1/2 Bund Petersilie, 3 EL Kürbiskerne, 1 TL abgeriebene Bio Zitronenschale.



Zubereitung: Zwiebel und Karotten klein schneiden, Chili ebenfalls klein schneiden. Pilze putzen, trocken abreiben und schneiden. Öl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln, Karotten und Chili darin 3 Minuten dünsten. Pilze hinzugeben unter Rühren 5 Minuten braten. 50 ml Wasser und Tomatenstücke hinzugeben. Die Pilzbolognese 10 bis 15 Minuten köcheln. Inzwischen Nudeln kochen. Petersilie und Kürbiskerne hacken und mit Zitronenschale mischen. Spaghetti auf Tellern anrichten, mit der Soße und der Gewürzmischung servieren.



Kürbissuppe mit Ingwer (Mittag):

Zutaten: 2 Zwiebeln, 1 Stück Ingwer, 1,2 kg Hokkaidokürbis, 2 Karotten, 1 EL Currypulver, Honig, 200 ml Orangensaft, 1,3 Liter Gemüsebrühe, Kürbiskerne, Salz, Pfeffer, Muskat.



Zubereitung: Zwiebeln in Olivenöl anbraten. Kürbis und Karotten geschält in kleinen Würfeln hinzugeben und leicht andünsten. Gehackter Ingwer hinzugeben. Mit der Gemüsebrühe und dem Orangensaft ablöschen und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend alles pürieren und mit Gewürzen abschmecken. Die Kürbiskerne kurz in der Pfanne anrösten und darüberstreuen.



Freitag



Kichererbsencurry mit Aprikosen (Mittag):

Zutaten: 180g Naturreis, 4 große Tomaten, 2 Zwiebeln, 1 Stück Ingwer (10g), 1 Knoblauchzehe, 100g getrocknete Aprikosen, 2 EL Butter, 1 Dose Kichererbsen, 1 Msp. Ceylon Zimt, 1 Msp. Kardamom, 2 gestr. TL Garam Masala, 4 Stiele Koriander, 3 EL Cashewkerne, 125g Schafsmilchjoghurt.



Zutaten: Reis in der 2,5-fachen Menge Salzwasser garen. Tomaten waschen, kreuzförmig anritzen, einige Sekunden in kochendes Wasser tauchen, herausnehmen, abschrecken und häuten. Tomaten vierteln, Samen entfernen und Fruchtfleisch grob pürieren. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälen und klein hacken. Aprikosen in feine Streifen schneiden. Butter in Pfanne erhitzen und Zwiebeln, Ingwer sowie Aprikosen glasig dünsten. Kichererbsen abspülen und abtropfen lassen. Diese zum Tomatenpüree geben und 100 ml Wasser hinzugeben sowie die Gewürze und das Aprikosen-Zwiebelgemisch. 5 Minuten bei kleiner Hitze kochen. Inzwischen Koriander waschen und grob hacken. Cashews ebenfalls hacken. Kichererbsencurry mit Reis anrichten. Mit dem Schafsmilchjoghurt und dem Cashew-Koriandermix dekorieren.



Flammkuchen Frutti di Mare (Abend):

Zutaten: 150g TK Frutti di Mare aufgetaut, 200g Cocktailtomaten, 150g Spitzkohl, 150g Dinkelvollkornmehl, 1/2 TL Weinsteinbackpulver, 200g Magerquark, 4 EL Olivenöl, 3 EL Schmand, 2 Basilikumstiele, Pfeffer gemahlen, Salz.



Zubereitung: Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 220 Grad Heißluft vorheizen. Aufgetaute Meeresfrüchte in einem Sieb abbrausen. Tomaten und Spitzkohl waschen, in Scheiben schneiden. Mehl, Backpulver und 1/2 TL Salz in einer Schüssel vermengen. Quark, 3 EL Öl und 3 EL Wasser hinzugeben. Alles mit dem Knethaken durchrühren. Den Teig auf einem Backpapier ausrollen; mit dem Backpapier auf das Blech ziehen. Dünn mit Schmand bestreichen, Tomaten und Spitzkohl darauf verteilen. Salzen und pfeffern und die Meeresfrüchte darauf geben. Mit dem restlichen Olivenöl beträufeln. 10 bis 15 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Basilikumblätter darübergeben.



Samstag



Ziegenkäseomelett mit Saatenbrot und Avocado (Abend):

Zutaten: 100g Frischkäse (von der Rolle), 4 Eier, 1 bis 2 Prisen Cayennepfeffer, 1 Handvoll Rucola, ein paar Cocktailtomaten, 2 Avocado, 4 Scheiben Saatenbrot.



Zubereitung: Eier mit Ziegenkäse verrühren, mit Cayennepfeffer würzen. Das Omelett zugedeckt bei geringer Hitze 4-7 Minuten braten. Zwischenzeitlich den Rucola waschen und grobe Stiele entfernen. Tomaten waschen und halbieren. Das Brot mit den Avocado belegen, Omelettstück auf Teller anrichten und mit Rucola und Tomate bestreuen.



Grüne Gemüsepasta mit Ricotta (Abend):

Zutaten: 150g Vollkorn Tagliatelle, 250g Broccoli, 1 Zwiebel, 1Knoblauchzehe, 150g Zucchini, 100g junger Spinat, 100g Erbsen TK, 2 Stiele Estragon bzw. 1/2 TL Estragon getrocknet, 4 EL Olivenöl, 300ml Gemüsebrühe, 150g Ricotta, Pfeffer aus der Mühle.



Zubereitung: Nudeln kochen. Broccoli putzen und Zwiebel schneiden, Knoblauch fein würfeln. Zucchini halbieren und in Stücke schneiden, Spinat waschen, Stiele entfernen. Erbsen antauen lassen, Estragon waschen und schneiden. Broccoli 4 Minuten in Öl dünsten. Zwiebel, Knoblauch und Zucchini zugeben und 3 Minuten mitbraten. Spinat, Erbsen und Estragon hinzufügen. Die Brühe dazugießen und alles 2 Minuten köcheln.