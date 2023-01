Schaufensterpuppe löst Großeinsatz in Linz aus - Polizei schickt beste Truppen

In Linz rückten am Karfreitag Spezialeinheiten der österreichischen Polizei in der Linzer Straße an, weil ein Geldinstitut mit einer speziellen Schaufensterpuppe auf Kundenfang gehen wollte. −Symbolbild: dpa

Eine Schaufensterpuppe, die scheinbar für eine verletzte Person oder eine Leiche gehalten wurde, löste einen Großeinsatz in Linz aus. Nach kurzer Zeit konnten Spezialeinheiten der Polizei Entwarnung geben.









Lesen Sie auch:

-Kanadisches Ministerium verlinkt in Twitter auf Porno statt auf Corona-Zahlen



Karfreitag, 15.45 Uhr: Alarm in einer Bank in der Wiener Straße. Die Polizei rückte an. Im Eingangsbereich des Geldinstituts bemerkten die Einsatzkräfte eine Person, die hinter einem Vorhang auf dem Boden liegt. Die Wiener Straße wurde gesperrt. Es hatten sich bereits viele Schaulustige eingefunden.



Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, gingen die Beamten vor Ort von einem "scharfen Alarm" aus und forderten Unterstützung an. Die bekamen sie vom Sonder-Einsatzkommando "Cobra" und der "Schnellen Interventionsgruppe" (SIG).



Sondereinsatzkommandos geben Entwarnung



Die SIG ist eine Ende 2021 gegründete Spezialeinheit, die laut österreichischem Innenministerium bei Großlagen, problematischen Tätern und Terroreinsätzen besonders schnell vor Ort sein soll. Am Freitag in Linz fanden die Spezialkräfte allerdings nicht Großlage und Co., sondern lediglich eine Schaufensterpuppe vor. So konnten die Polizisten kurze Zeit später Entwarnung geben.



Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Puppe zu "Show-Zwecken" in dem Geldinstitut von Mitarbeitern ausgelegt. Die Idee dahinter: Kunden zum Abschließen von Versicherungen zu bewegen. Warum und von wem der Alarm ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Frage, ob die Puppe nun ihre PR-Zwecke erfüllt hat, ist offen.

− jra