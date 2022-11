Salzburger Christkindlmarkt öffnet trotz Corona-Notlage

Während Christkindlmärkte in Traunstein, Bad Reichenhall und Laufen wegen der verschärften Corona-Lage abgesagt worden sind und in Freilassing noch überlegt wird, öffnet der Salzburger Christkindlmarkt heute seine Tore, fast als ob nichts wäre.









Das könnte Sie auch interessieren:

- Dramatische Lage in Salzburg: Krankenhäuser bereiten Triage vor



Dabei steigt die Inzidenz in Salzburg weiter an und liegt derzeit bereits bei knapp 1600, zum Vergleich: das Berchtesgadener Land liegt derzeit bei 1044.



Die rund 100 Hüttenbetreiber und ihr Obmann, Wolfgang Haider, fichten die Corona-Notlage und die Triage-Situation in den Kliniken nicht weiter an, ihr fast trotziges Motto: "Mit Abstand und Bewegung einen der schönsten Christkindlmärkte der Welt genießen." Zum "Genuss" zählt heuer allerdings auch die 2G-Regel beim Kauf, also ist ein Impf- oder Genesenenausweis Pflicht, wenn man an einem Stand Glückwein oder eine Christbaumkugel kaufen will.