Salatöl als Dieselersatz? Warum der ADAC davon abrät

Seit der verheerende Krieg in der Ukraine tobt, sind die ohnehin schon hohen Preise für Benzin und Diesel auf noch nie dagewesene Höhe geschnellt. Ist Salatöl ein Ersatz? Der ADAC rät davon ab.











Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine verfolgen Sie hier in unserem Liveticker.





Die Verlockung für viele Fahrer von Dieselfahrzeugen scheint groß zu sein, ihren Tank etwa mit Speiseölen zu füllen. Ein Liter Rapsöl kostet aktuell etwa 150 bis 180 pro Liter und ist im Supermarkt um die Ecke zu haben. Noch, muss man ergänzen, denn die Deutschen kaufen gerade die mit Sonnenblumen- oder Rapsöl bestückten Regale leer.



Was das Lebensmittel im Tank betrifft, so ist hier freilich am falschen Ort gespart. Ein Experte des ADAC in München erklärt: "Das größte Problem ist der deutliche Viskositätsunterschied im Vergleich zu herkömmlichem Diesel. Pflanzenöle führen zu Startschwierigkeiten und wirken sich negativ auf Leistung und Lebensdauer des Motors aus", so der Experte weiter.