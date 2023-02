Sahara-Staub in Teilen Bayerns - Schneemassen im Norden

Bayern, München: Ein Mann badet im Englischen Garten im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt, während ein Surfer auf einer künstlichen Welle reitet. −Foto: Peter Kneffel

Während sich der Norden und die Mitte Deutschlands für einen extremen Wintereinbruch wappnen, hat Staub aus der Sahara den Himmel in Teilen Bayerns in trübes Licht getaucht.



"Wenn man in München rausschaut zum Beispiel, sieht es leicht gelb-rötlich aus", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Grund sei ein Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa: Die entstandenen Winde transportieren Staub aus der Wüste über das Mittelmeer direkt nach Deutschland.









Regen am Sonntag



Bayern ist laut dem Sprecher besonders von den Auswirkungen betroffen. Trotz des Föhns sorgte der Staub am Samstag für viele Wolken und wenig Sonne im Freistaat. Am Sonntag regnet es dem DWD zufolge verbreitet, an den Mittelgebirgen gibt es teilweise Schneeregen. "Dadurch wird der Sahara-Staub keinen großen Effekt mehr haben", sagte der Sprecher.



Kleinere Hochwasser



Derweil blieben die Pegelstände einiger Flüsse in Nord- und Ostbayern am Samstag weiter im Bereich eines kleineren Hochwassers. Im Maingebiet gibt es nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes stellenweise noch Ausuferungen sowie leichte Verkehrsbehinderungen durch überflutete Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.



An der Fränkischen Saale sanken die Wasserstände dagegen. An Naab und Regen sowie vereinzelt an weiteren nördlichen Donauzuflüssen traten am Samstag noch kleinere Überschwemmungen auf. Auf der vierstufigen Warnskala werden weiterhin Überschwemmungen der Stufen eins und zwei erwartet - auch durch die angekündigten neuen Regenfälle in den kommenden Tagen.



Surfer an der Eiswelle in München



In München genossen am Samstag unterdessen Surfer ihren Sport auf der künstlichen Welle im Englischen Garten. Dick eingehüllt in Neopren trotzten sie den Temperaturen des Eisbaches. Angesichts des doch nicht so schönen Wetters registrierte die Polizei weder in den Parks der Großstädte noch an den beliebten Ausflugszielen Oberbayerns einen größeren Andrang Erholungssuchender.



Höchste Warnstufe für den Norden



In den nördlicheren Teilen Deutschlands sind Räumtrupps und Feuerwehren dagegen bereit für einen der größten Einsätze seit Jahren. Bis in die Nacht zum Montag hinein ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit extremem Schneefall und Schneeverwehungen in Teilen Deutschlands zu rechnen. Straßen und Schienenwege könnten nicht mehr befahrbar sein. Einzelne Zugverbindungen wurden bereits vorsorglich gesperrt - allerdings nur in der Mitte und im Norden des Landes.



In Teilen Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und Sachsen-Anhalts gilt die Höchste Warnstufe des DWD. In der Nacht rechnen die Meteorologen von Westen nach Osten von Bocholt bis Magdeburg mit starkem Schneefall und extremen Schneeverwehungen. In weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen soll es Glatteis geben. Am Alpenrand gibt es Warnungen vor schweren Sturmböen, im Norden und der Mitte vor Sturm- und Windböen.



Schneemassen erwartet



Die Meteorologen rechnen bis in die Nacht zum Montag mit Schneechaos. In der nördlichen Mitte Deutschlands sei mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen.



Die Bahn setzte ihre Schneeräumtrupps in Bereitschaft, warnt aber trotzdem vor möglichen Zugausfällen. Vorsorglich wurden am Samstag und Sonntag alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Ebenfalls von den Anpassungen betroffen ist die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Auch im Regionalverkehr etwa in Nordrhein-Westfalen ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.



Milde Temperaturen im Süden



Weniger Sorgen machen müssen sich die Menschen im Süden, wo der DWD deutlich mildere Temperaturen vorhergesagt hat. Auch wenn sich das Wetter zumindest in Bayern am Samstag nicht ganz so gegensätzlich entwickelte wie erwartet. "Wenn man vom äußersten Norden und dem äußersten Süden absieht, ist es überall recht einheitlich, dicht bewölkt und zwischen vier und acht Grad", sagte ein Meteorologe des DWD.

− dpa