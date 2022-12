Sahara-Staub: Die nächste Ladung steht der Region bereits bevor

Sahara-Staub verfärbt derzeit den Himmel und hüllt die Natur in eine Staubschicht. Auch in Südostbayern ist das Phänomen zu beobachten. Nach einer kurzen Pause am Mittwoch erwartet uns am Donnerstag und am Freitag eine neue Ladung.









Jürgen Schmidt, ein langjähriger und erfahrener Meteorologe, hat schon viele Wetterphänomene beobachtet. Doch was er am Dienstagnachmittag auf den Webcams in Süddeutschland zu sehen bekam, hat den Wetterexperten aus Rheinland-Pfalz staunen lassen.



"Das war der Wahnsinn", sagt Schmidt. "So habe ich das wirklich noch nie gesehen." Der Himmel über Bayern war gelb-rot; verursacht durch Saharastaub, der von südlichen Winden aus Nordafrika zu uns getragen wurde. Und er wird es immer noch.