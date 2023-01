Rettungsfahrzeug kollidiert auf Einsatzfahrt mit einem Auto

Eine Feuerwehrjacke der Berufsfeuerwehr München hängt an einem Feuerwehrfahrzeug. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Auf dem Weg zu einem Patienten in Lebensgefahr ist ein Rettungswagen auf einer Kreuzung in München mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, überschlug sich das Auto daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Die unverletzten Rettungskräfte setzten daraufhin einen Notruf ab und leisteten der verletzten Fahrerin erste Hilfe. Die herbeigerufenen Sanitäter befreiten die Frau anschließend aus dem Auto und brachten sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Der genaue Sachschaden sowie der Unfallhergang waren jedoch zunächst unklar. Für den ursprünglichen Einsatz des verunfallten Rettungswagens wurde unmittelbar ein weiteres Rettungsfahrzeug alarmiert.



