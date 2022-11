Rettung aus Höhle könnte im schlimmsten Fall bis Montag dauern

In der Lamprechtshöhle in Österreich, die von der Passauer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) betreut wird, sitzen drei Höhlenforscher aus Polen fest.









Dr. Andreas Weber ist Höhlenreferent der DAV-Sektion Passau. Als die PNP ihn am Telefon erreicht, ist er gerade auf dem Weg zur Höhle, um sich ein Bild der Lage zu machen. "Die Gruppe polnischer Forscher arbeitet schon seit Jahrzehnten in der Lamprechtshöhle und kennt sich dort aus", sagt Weber.



"Bis jetzt konnten die Rettungskräfte vor Ort noch keinen Kontakt zu den drei Männern aufnehmen, da in der Höhle kein Handyempfang ist. Wir gehen aber davon aus, dass sie in Sicherheit sind. Das sind Profis, die wissen, was in so einem Fall zu tun ist."