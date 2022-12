Reisewelle Richtung Süden: langer Stau auf A3 bei Passau

Kontrollen am Grenzübergang, wie hier am Walserberg im Juni vergangenen Jahres, könnten zu längeren Staus führen, zudem behindern Baustellen auf der Tauernautobahn den Verkehrsfluss in Richtung Kärnten. −Foto: Hudelist

Nach einem Jahr Corona-Pause wird am Samstag wieder eine erste Urlauber-Reisewelle in Richtung Süden erwartet. Auf den Autobahnen Richtung Süden hat es zum Beginn der Pfingstferien regen Verkehr gegeben.



Haupt-Nadelöhr werden dabei die Einreisekontrollen an den großen Grenzübergängen Walserberg sowie Kiefersfelden/Kufstein sein, aber auch Ausweichrouten über die B20 und den Grenzübergang Saalbrücke zwischen Freilassing und Salzburg.



Auch auf der A3 bei Passau in Richtung Österreich gab es teils lange Staus. Zeitweise wurde gemeldet, dass es sich rund zehn Kilometer bis zur Anschlussstelle Passau-Süd zurückstaute. Einem Polizeisprecher zufolge war aber kein Unfall bekannt - sondern allein der starke Reiseverkehr ursächlich. Auch am frühen Abend dauerte der Stau noch an.









Weiter südlich hielten sich die Verkehrsbehinderungen am Nachmittag noch in Grenzen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage der PNP berichtet: "Es herrscht reger Reiseverkehr, aber alles im üblichen Rahmen", so der Sprecher. An der Grenze zu Österreich staue es sich, das sei aber nicht ungewöhnlich wegen der Einreisekontrollen.



Staus an den Grenzübergängen



Betroffen ist die Inntalautobahn (A93). Dort am Grenzübergang Kiefersfelden - Kufstein warteten Reisende in Richtung Österreich am Samstagvormittag teils bis zu einer Stunde. Auf der Autobahn 8 vor dem Grenzübergang Freilassing - Salzburg staute es sich ebenfalls. Laut ADAC-Messungen haben Autofahrer Richtung Süden auch hier bis zu einer Stunde Zeit verloren.



Sind die Reisenden dann auf der Tauernautobahn unterwegs, werden Baustellen zum Beispiel beim Reithtunnel (nur eine Fahrspur in einer offenen Röhre) und zwischen Werfen und dem Knoten Pongau (Generalsanierung auf sechs Kilometer Länge) zu Staus führen.



Pfingstsamstag als Hauptreisetag



Vorbereitet ist der ADAC-Schwesterclub ÖAMTC, "wir glauben, dass jetzt zu Pfingsten wieder viele losfahren werden, Hauptreisetag wird dabei der Pfingstsamstag sein", so Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Sie glaubt, dass es nach dem Stau vor der Einreise auch auf der Tauernautobahn selbst wieder zu einem massiven Stau kommen kann, "2019, also im Jahr vor Corona, hatten wir zu Pfingsten einen 30 Kilometer langen Stau vom Walserberg bis Golling". Der Stau bei der Einreise nach Österreich wird natürlich auch von der Kontrolltätigkeit abhängen, also wie intensiv tatsächlich kontrolliert wird.



Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist ohne Einschränkungen möglich, Transitreisende sind sowohl von der elektronischen Registrierung als auch von der Testpflicht ausgenommen. Wenn Urlauber allerdings in Österreich bleiben wollen, müssen sie einen Nachweis über geimpft (erste Impfung und drei Wochen Wartezeit reichen in Österreich), genesen oder getestet vorweisen sowie sich vorab elektronisch angemeldet haben.

