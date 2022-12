Reicht ein Antikörpertest statt einer Impfung? Das sagt ein Experte

Wer von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, hat den gleichen Status wie ein Geimpfter, wenn das Coronavirus mit einem PCR-Test nachgewiesen wurde. Doch der Genesenen-Status verfällt nach sechs Monaten.









So auch kürzlich bei einem unserer Leser, der deshalb einen Corona-Antikörpertest machte. Das Ergebnis: Er habe mehr Antikörper als ein Geimpfter, weshalb er sich nun zunächst nicht impfen lassen wolle. Zudem kritisiert er, warum ein Antikörpernachweis nicht mit dem Geimpften- oder Genesenen-Status gleichgesetzt wird.



Ob eine Corona-Impfung bei einem hohen Antikörperspiegel schädlich sein kann? "Ganz klar nein", sagt Prof. Bernd Salzberger, Bereichsleiter Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg, im Gespräch mit der PNP. Dafür gebe es keinerlei Hinweise. "Es ist herausgeschmissenes Geld", so die deutliche Einschätzung von Salzberger zu den Antikörpertests für gesunde Menschen.