Real: Noch keine Entscheidung für weitere Märkte

Übernahme oder Ende: Andere Alternativen gibt es nicht für die SB-Märkte von Real. Nachdem das Aus für den Markt in Pfarrkirchen bekannt wurde, stellt sich die Frage: Was wird aus den anderen niederbayerischen Filialen?



Seit eineinhalb Jahren, seitdem die Kette von der Metro AG zur SPC Group eines russischen Investors mit Sitz in Luxemburg veräußert wurde, läuft der Ausverkauf. Über 270 Filialen gab es in Deutschland. Diverse wurden bereits geschlossen oder bereits von Konkurrenten übernommen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass für die Filiale in Pfarrkirchen mit 102 Mitarbeitern das Ende beschlossene Sache ist. Zum 30. Juni 2022 ist Schluss. Das bestätigt auch ein Sprecher der Real-Zentrale in Düsseldorf auf PNP-Anfrage.



Am Monatsanfang hat Real eine Liste veröffentlicht, auf der die Zukunft sämtlicher Märkte – 114 in Deutschland stehen zur Übernahme – aufgeführt ist. Die niederbayerischen Filialen fanden sich – mit einer Ausnahme – nicht darunter. Die Erklärung: Für jene Standorte gebe es "noch keine kommunizierbare Entscheidung".

