Raubüberfall auf Tankstelle im Landkreis Landshut - Täter flüchtig

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag eine Tankstelle in der Landshuter Straße in Velden/Vils (Landkreis Landshut) überfallen. −Foto: fib

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Sonntag eine Tankstelle in der Landshuter Straße in Velden/Vils (Landkreis Landshut) überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte und konnte flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.



Maskiert und komplett dunkel bekleidet überfiel der unbekannte Täter laut Polizei gegen 21.35 Uhr die Tankstelle. Dort bedrohte er eine Tankstellenangestellte mit einem Messer. Als die Frau dem Unbekannten Geld gab, flüchtete der Räuber laut Polizei über die Landshuter Straße in Richtung Ortskern.



Der Täter, der sein Gesicht mit einer Maske verdeckt hatte, ist nach wie vor flüchtig. Die Polizei warnt davor, im Bereich des Tatorts Anhalter mitzunehmen. Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden ist. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.



Täterbeschreibung:



Der Mann soll ca. 20 Jahre und 160 bis 170 cm groß sein. Er trug einen dunkelroten Kapuzen-Pullover, eine schwarze Jacke, dunkle Jeans, grau-schwarze Turnschuhe und rot-schwarze Arbeitshandschuhe. Der Unbekannte sprach vorgetäuscht in englischer Sprache. Laut Polizei ist er vermutlich deutschsprachig.



Das Opfer erlitt einen Schock, blieb ansonsten unverletzt. Wie hoch die Summe ist, die der Räuber erbeuten konnte, ist noch unklar.



Hinweise nimmt die Kripo Landshut unter ✆0871/ 9252-0 entgegen.

− vr