Räder von sechs Autos gestohlen

−Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben die Räder von sechs Autos in Lohr (Landkreis Main-Spessart) entwendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, standen die Fahrzeuge auf einem Abstellplatz, als zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Räder verschwanden. Die Täter stellten die Autos auf Pflastersteine. Den Angaben zufolge kosten die Räder insgesamt etwa 30.000 Euro, an den Autos entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.