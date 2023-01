Radfahrer nach Sturz verstorben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach einem Sturz vom Fahrrad ist am Donnerstag in Nürnberg ein 63-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann starb laut Polizei im Krankenhaus. Eine Autofahrerin entdeckte demnach den gestürzten Mann am Morgen und verständigte die Beamten. Noch sei völlig unklar, was genau geschehen sei. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.



