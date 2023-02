Proteste in mehreren Städten gegen Corona-Ausgangssperre

Demonstranten in Frankfurt entzünden dabei Pyrotechnik. Unter Begleitung der Polizei zogen die Teilnehmer der Kundgebung durch die Innenstadt. −Foto: Boris Roessler/dpa

In mehreren deutschen Städten haben am Samstagabend Menschen gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert.



Lesen Sie dazu auch:

- Ausgangssperre: Regelung in Bayern strenger als im Bund



Die Demonstrationen verliefen nach Polizeiangaben friedlich. Im Frankfurter Bahnhofsviertel waren zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr etwa 300 Menschen unterwegs. Sie trugen Plakate und einige zündeten stark rauchende Feuerwerkskörper. Die Demonstration war zuvor angemeldet worden. In der Kasseler Innenstadt versammelten sich rund 50 Menschen zu einem halbstündigen, nicht genehmigten Protestzug. Die Corona-Abstandsregeln wurden dabei laut Polizei weitestgehend eingehalten.









Rund 100 Demonstranten haben in Hannover gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie protestiert. Die Demonstration sei ordnungsgemäß angemeldet worden und die Teilnehmer seien am Samstagabend ab 21.30 Uhr friedlich mit Plakaten durch die Stadt gezogen, teilte ein Polizeisprecher mit.



Wenn in einer Stadt oder einem Landkreis die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, dann gelten Ausgangsbeschränkungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr. Dies ist derzeit in fast allen hessischen Gemeinden der Fall, auch in Frankfurt und Kassel.

− dpa