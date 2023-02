Projektteam aus Ingolstadt entwickeltes Beatmungsgerät

Zeigen das von ihnen entwickelte Beatmungsgerät: Die beiden Trimatec-Geschäftsführer Richard Martin (links) und Lothar Schmidmayr (Mitte) mit Ideengeber Christoph Lindhorst. −Foto: Trimatec

Doch im Inneren befindet sich ein neu entwickeltes Beatmungsgerät, das in der Corona-Krise zur Abdeckung von Spitzen in Krankenhäusern eingesetzt werden soll. Entwickelt in Rekordzeit von gut zwei Wochen von der Firma Trimatec, einer 2001 in Ingolstadt gegründeten Gesellschaft für Industrieautomatisierung und IT-Anbindung mit gerade mal zehn festen Mitarbeitern. Die Beatmungsgeräte "made in Ingolstadt" sollen im Ingolstädter Audi-Werk produziert werden. "In frühestens zwei Wochen könnte die Produktion anlaufen", sagte Michael Müller, der Sprecher des Projektteams, gestern auf Nachfrage.



Anfang April hat unsere Zeitung schon einmal über das innovative Projekt berichtet. Damals hatte Müller entsprechende DK-Informationen nur indirekt bestätigt. Jetzt geht das Projektteam an die Öffentlichkeit. "Wir haben gemeinsam mit vielen Projektpartnern innerhalb von nur 14 Tagen das Pandemie-Beatmungsgerät LifesafAIR entwickelt und den Prototypen gebaut", verkünden die beiden Trimatec-Geschäftsführer Lothar Schmidmayr und Richard Martin in einer Presseerklärung. "Jetzt können innerhalb von kurzer Zeit dringend benötigte neue Beatmungsgeräte in fünfstelliger Zahl für die Behandlung von Covid-19-Patienten hier in Ingolstadt und überall auf der Welt produziert werden. Aus Industriekomponenten, die in großer Anzahl vorrätig sind."



Dabei gehört der Ideengeber der Firma Trimatec gar nicht an. Der Maschinenbauingenieur Christoph Lindhorst war im März beim Hackathon der Bundesregierung, einem Ideenwettbewerb zum Thema Corona, dabei und wollte eine Lösung bereitstellen. Sein Thema: Beatmungsgeräte. Aus dem Impuls heraus, dass zusätzliche Beatmungsmaschinen für die Corona-Pandemie auch in Deutschland händeringend gesucht werden, stellte Lindhorst das Projektziel auf - verbunden mit einem ambitionierten Terminplan: 10.000 Beatmungsgeräte innerhalb von zwei Wochen zu realisieren. "Ein Menschenleben retten, als Techniker", das war sein Leitgedanke. Lindhorst nahm Kontakt zu seinen Freunden von der Firma Trimatec auf - die beiden Geschäftsführer waren sofort dabei.



In wenigen Tagen entstand ein gut 20-köpfiges Projektteam, bestehend aus Ingenieuren, Entwicklern, Technikern, Elektrikern, Medizintechnikern, Konstrukteuren und weiteren Experten unterschiedlicher Berufsgruppen. "Viele davon haben Urlaub genommen, um sich zu engagieren", so Trimatec-Geschäftsführer Richard Martin. Unterstützt wurde das Team von dem Mediziner Thomas von Wernitz-Keibel, Leitender Oberarzt Anästhesie und Intensivmedizin am Ingolstädter Klinikum. In dem Gerät sind Funktionen integriert, um eine durch Covid-19 angegriffene Lunge zu behandeln. Die Beatmungsmaschine besteht aus rund 40 verschiedenen Industriekomponenten, die sonst im Automobilbau zum Einsatz kommen. Im Dreischichtbetrieb könnte man innerhalb von 14 Tagen rund 10.000 Geräte herstellen, so das Unternehmen.



Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die Kooperation mit dem Ingolstädter Autobauer Audi auf den Weg gebracht. Wie der BR berichtet, sollen zunächst im Auftrag der Staatsregierung 1000 Stück hergestellt werden. Sobald die Prüfbehörden das Gerät endgültig abgenommen haben, kann die Produktion beginnen.



− DK