Proben vertauscht: Ärzte entfernen Gesundem die Prostata

Am Kepler Universitätsklinikum in Linz ist einem gesunden Patienten die Prostata entfernt worden. Den Fall machte das Klinikum am Sonntagvormittag in einer Pressemitteilung öffentlich.



Der fatale Fehler sei passiert, nachdem seine Gewebeprobe mit der eines Krebskranken verwechselt worden war. Ob die Proben im Krankenhaus oder in dem zur Untersuchung beauftragten Labor an der Uni in Erlangen vertauscht worden sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Klinikum weist aber darauf hin, dass es keine Hinweise auf eine Fehlerquelle im eigenen Haus gebe. Die Staatsanwaltschaft Linz ist inzwischen eingeschaltet.



Der Fehler war nach der OP aufgefallen. Denn im Anschluss seien – wie in solchen Fällen üblich – die entfernten Gewebeproben erneut pathologisch untersucht worden. Beide Patienten seien in persönlichen Gesprächen über den Fehler informiert worden, erklärte Dr. Karl-Heinz Stadlbauer, Ärztlicher Direktor des Kepler Uniklinikums. Bei dem Mann mit der tatsächlichen Prostatakrebsdiagnose sei die Behandlung inzwischen wieder aufgenommen worden. "Wir bedauern den Vorfall", betonte Stadlbauer.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?