Pool-Testungen: Grenzraum fordert Pilotversuche für Schulöffnungen

Von Wechsel- oder gar Präsenzunterricht können Schüler vor allem in den Grenzregionen zu Tschechien derzeit nur träumen. Mit einem neuen Konzept will man nun Perspektiven schaffen.



"Bei einer 7-Tages-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100 findet mit Ausnahme der Abschlussklassen Distanzunterricht statt", heißt es in der einschlägigen Vorschrift, die die Staatsregierung beschlossen hat. Die Landkreise entlang der bayerisch-tschechischen Grenze haben ausnahmslos Inzidenzen, die über der Grenze von 100 liegen, bisweilen sogar deutlich.



Deshalb soll ein neues Konzept jetzt helfen. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen Pool-Testungen der Schüler. Vereinfacht gesagt werden dabei viele Schüler mit einem einzigen großen Test getestet. Ist der negativ, sind alle negativ. Nur wenn er positiv ist, muss man suchen, von welchem Schüler der Eintrag stammt.Flankiert wird das durch ein ausgefeiltes Hygienekonzept und viel Aufklärung. Ziel ist eine Schulöffnung in zwei grenznahen Pilotregionen – und zwar bereits in der Woche vor Ostern, genau gesagt am 19. März. In München hat man bereits angefragt und wartet nun dringend auf eine Antwort, um loslegen zu können. Die Signale aber sind positiv.

