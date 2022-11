Polizei: Verschärfte Corona-Kontrollen im Nachtleben geplant

−Foto: Peter Kneffel/dpa

Seit einer Woche kontrolliert die Polizei Niederbayern verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln. Dabei stehen die 3G-plus/2G-Regeln und die Maskenpflicht im Fokus. Am kommenden Wochenende stehen Bars, Diskotheken und Veranstaltungen im Fokus.









Von Montag bis Freitagmorgen führte die Polizei diese Woche niederbayernweit Kontrollen zur Einhaltung der gültigen Corona-Regeln durch, wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern mitteilt. „Die Kontrollen stoßen auf hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung. Sowohl bei den Gewerbetreibern, als auch bei den Gästen werden die Überprüfungen der 3G-plus/2G-Regeln positiv wahrgenommen.“



Im Durchschnitt kamen dabei täglich rund 170 Beamte zum Einsatz, die in Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und im Bereich der körpernahen Dienstleistungen Kontrollen durchführten.



Kontrollen in Bars und Discos am Wochenende



Am Wochenende wird damit an Orten, die hohe Infektionszahlen aufweisen, weitergemacht. Als Beispiele nennt die Polizei Bars und Diskotheken, Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen. Mitarbeiter der Kreisverwaltungsbehörden unterstützen die Polizisten bei den Kontrollen.

