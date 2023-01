Polizei stoppt mehrere Corona-Partys - Gäste teils sehr aggressiv

−Symbolbild: dpa

Mit einigen Corona-Partys hatte es die Polizei am Wochenende in Ostbayern zu tun. Die Gäste waren dabei zum Teil sehr aggressiv gegenüber den Beamten.



Polizisten Schläge angedroht



Wegen Ruhestörung wurde die Polizei etwa am Sonntagmorgen zu einer Hütte in Metten (Landkreis Deggendorf) gerufen - und traf auf aggressive Teilnehmer einer Corona-Party. Als die Streife die Personalien feststellen und die Feier beenden wollte, drohten die jungen Leute den Polizisten Schläge an. "Insgesamt herrschte eine sehr aufgebrachte und gereizte Stimmung gegenüber den Beamten", so die Polizei. Um die Maßnahme durchführen zu können, mussten daher weitere Streifen zum Einsatzort beordert werden. Erst durch den größeren Kräfteansatz konnten die Personalien festgestellt und die Feier beendet werden.









Gast verletzt Polizist schwer an der Hand



Die Polizeiinspektion Burghausen (Landkreis Altötting) ist am frühen Sonntagmorgen ebenfalls über eine illegale Party informiert worden. Vor Ort stellten die Beamten noch sechs Personen fest. Einer der Partygäste wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei einen Beamten so schwer an der Hand, dass sich dieser anschließend in ärztliche Behandlung begeben musste und nicht mehr dienstfähig war.



Feiernde fliehen vor Polizei und lassen sturzbetrunkenen Kameraden (16) unter Auto liegen



Eine Party durch feiernde Jugendliche wurde der Polizei am späten Freitagabend in Plattling (Landkreis Deggendorf) gemeldet. Bei Annäherung der Streife flüchteten die jungen Leute - bis auf einen: Einen 16-jährigen Plattlinger fanden die Beamten auf dem Parkplatz des Yorma’s unter einem Auto liegend - so erheblich alkoholisiert, dass er sich weder artikulieren noch gerade stehen konnte.



Corona-Party in Scheune aufgelöst: Gäste flüchten vor Polizei



Eine illegale Corona-Party in einer Scheune bei Ortenburg (Landkreis Passau) hat die Polizei am Freitagabend aufgelöst. Während einige Personen noch flüchten konnten, wurden vier Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene aufgegriffen, die nun alle eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten. Die Ermittlungen bezüglich der geflohenen Party-Gäste wurden aufgenommen.



Nach Party alkoholisiert gefahren und gegen Corona-Regeln verstoßen



Am Sonntagmorgen wurde ein gerade frisch 18 Jahre alt gewordener Autofahrer aus Dingolfing kontrolliert: Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer während der nächtlichen Ausgangssperre auf einer Geburtstagsfeier waren - und der Fahranfänger noch immer alkoholisiert war. Bilanz: ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. Beide Personen wurden auch wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.



Betrunkene Vandalen wüten während Ausgangssperre in Deggendorf







Eine vermeintliche Schlägerei entpuppte sich in der Nacht auf Sonntag in Deggendorf als Vandalismus von drei stark alkoholisierten Freunden. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, wurden gegen 23 Uhr drei Personen gemeldet, die sich dem ersten Anschein nach im Stadtgebiet auf offener Straße prügeln wollten. Erst auf der Dienststelle konnte geklärt werden, dass es sich bei den Männern um Freunde handelte, die nicht sich selbst schlugen, sondern am Maria-Ward-Platz und in der Stadt-Au diverse Mülleimer und andere Baulichkeiten beschädigten. Zwei der Männer wurden über Nacht ausgenüchtert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.



Auch im Rest Bayerns meldete die Polizei Corona-Partys - etwa diese beiden Vorfälle:



Partylärm sorgte für Polizeieinsatz - Frau biss Beamtin ins Bein



In der Nacht zum Sonntag mussten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West wegen einer Ruhestörung im Stadtteil Hohe Marter anrücken. Bei dem darauffolgenden Einsatz in einer Wohnung griff eine 22-jährige Frau die Polizisten an und musste festgenommen werden. In der Dienststelle biss sie einer Beamtin im Zuge ihrer Gegenwehr ins Bein.



Polizei löst "DJ-Veranstaltung" in Club auf



Eine "DJ-Veranstaltung" in einem Club ist von der Polizei aufgelöst worden. Das Event wurde im Internet live gestreamt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die 18 Anwesenden feierten am Samstagabend in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel). Sie waren nach Polizeiangaben alkoholisiert, hielten keinen Abstand und trugen keine Masken. Die Polizei wurde von Anwohnern wegen Ruhestörung gerufen. Die Anwesenden im Club, die zu einem großen Teil aus dem Raum Magdeburg stammen, erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Beamten prüften zudem noch, ob die Veranstaltung beim Landratsamt angemeldet war.