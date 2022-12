Polizei stoppt Mann (18) mit selbst gebautem Bierkisten-Gefährt

Der "Seidla-Express" wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. −Foto: Polizei Mittelfranken

Wohl monatelang hat der 18-jährige Bastler laut Polizei an seinem selbstgebauten Elektrogefährt gearbeitet. Als er damit auf Jungfernfahrt ging, traf er auf die Polizei - und die zog ihn samt seines Bierkisten-Gefährts aus dem Verkehr.



Am Sonntagabend war der junge Mann in Zirndorf (Landkreis Fürth) unterwegs. Er fuhr zwar auf dem Gehweg, war laut Polizeimeldung aber "definitiv schneller, als die Polizei erlaubt". Bei einer Kontrolle wurde das Fahrzeug näher in Augenschein genommen. Vier Räder, eine Pressspanplatte und zwei leere Bierkisten bildeten den Grundstock. Für Sitzkomfort sorgte ein metallener Treckersitz, der auf der Bierkiste angebracht war. Ein Blick ins Innere des Gefährts offenbarte das augenscheinliche Geschick des jungen Mannes für Elektronik. Unter der Sitzbank befand sich ein Akku, welcher zwei Elektromotoren an den jeweiligen Rädern antreibt. Im vorderen Bierkasten war zudem eine funktionstüchtige Signalanlage für amerikanische Polizeifahrzeuge verbaut. Sogar an Front- und Heckbeleuchtung war gedacht worden. "Die Beleuchtung war dann aber auch alles, was zumindest annähernd den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprach", heißt es in der Polizei-Pressemeldung.



Der junge Bastler nannte sein Gefährt "Seidla-Express" - nach dem fränkischen "Seidla" für einen halben Liter Bier. Er erklärte stolz, sein Gefährt würde es auf 25 km/h schaffen - er habe es aber auf zehn km/h gedrosselt. Fahrzeuge ab 6 km/h, müssen, wenn sie am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, zugelassen werden. In der Praxis wird eine Zulassung für ein solches Unikat jedoch kaum zu erhalten sein. Darüber hinaus wird auch Versicherung und Steuer fällig.



Deshalb musste der Mann zu Fuß nach Hause gehen - und sein Gefährt an der Leine hinter sich herziehen. Der junge Bastler muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs/- bzw. Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

