Polizei löst Party mit 18 Menschen in Aschaffenburg auf

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in einer Aschaffenburger Wohnung eine Geburtstagsfeier mit 18 Menschen aufgelöst. Die Gäste feierten trotz der geltenden Corona-Beschränkungen ausgelassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Die Feiernden hielten keinen Abstand und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen hatten die Beamten demnach am Mittwochabend auf die Feier hingewiesen. Als die Polizisten die Personalien der Feiernden aufnehmen wollten, zeigten sich diese aber uneinsichtig. Nur mit Verstärkung habe eine Eskalation verhindert werden können. Der Jubilar, ein 50 Jahre alter Mann, und seine Gäste müssen nun mit Bußgeldern rechnen.



© dpa-infocom, dpa:210129-99-217231/2