Polizei löst mehrere Corona-Partys in der Region auf

Trotz der geltenden Corona-Regeln und hoher Infektionszahlen musste die Polizei am Nikolaus-Wochenende mehrere Treffen in Südostbayern auflösen.



Das Nikolaus-Wochenende hat einige Menschen in der Region offenbar dazu verleitet sich nicht an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Die Polizei musste in Niederbayern, Südostoberbayern und der Oberpfalz mehrere illegale Partys auflösen. Hier ein Überblick:



NIEDERBAYERN



Nikolaus-Party in Pilsting



Die Polizei hat am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Rosenstraße in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) eine sogenannte "Corona-Party" aufgelöst. Ein Nachbar hatte die Beamten auf eine Feier aufmerksam gemacht. Die Polizei traf vor Ort insgesamt acht Personen aus vier Hausständen an. Da sich im Landkreis aktuell nur maximal fünf Menschen aus zwei Hausständen treffen dürfen erwartet die Beteiligten ein Bußgeld.



Maskenverstöße und Corona-Party in Deggendorf



Gegen 18 Uhr kontrollierte die Polizei ein Geschäft in Deggendorf, in dem sich mehrere Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren aufhielten, die alle keine Maske trugen und aus verschiedenen Haushalten stammten. Ein Deggendorfer färbte dort offenbar einem 25-Jährigen den Bart. Der Geschäftsführer verstrickte sich bei einer Rechtfertigung vor der Polizei in Widersprüche. Die beteiligten Männer müssen mit einer Anzeige rechnen.



Kurz vor Mitternacht bekam die Polizei dann einen Hinweis auf eine sogenannte "Corona-Party". Etwa 30 Personen sollten an einem Pavillion in Deggendorf gefeiert haben. Die Beamten trafen vor Ort dann etwa 15 Menschen an, von denen elf sofort flüchteten. Die vier Menschen, die die Polizei noch kontrollieren konnte müssen mit einer Anzeige rechnen. Die Geflüchteten konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr gefunden werden.



Teuerer Ausflug: Vier Münchner in Bischofsmais



Trotz Corona-Beschränkungen sind in der Nacht auf Sonntag drei Männer und eine Frau extra von München nach Bischofsmais (Landkreis Regen) gefahren, um sich dort das ehemalige Charm-Hotel anzusehen. Die Polizei traf die vier Münchner im Alter zwischen 22 und 34 Jahren außerhalb des Geländes an und konnte ihnen deshalb einen Hausfriedensbruch nicht nachweisen. Da sie aber in den Landkreis Regen ohne triftigen Grund gekommen waren und sich trotz Ausgangsbeschränkung außerhalb ihrer Wohnung aufhielten, wurde gegen sie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Jeder von ihnen muss mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro rechnen.



Unerlaubte Party in Roßbach aufgelöst



Eine unerlaubte Party fand in der Nacht auf Sonntag in einer Gartenhütte in Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) statt. Gegen 1.30 Uhr traf die Polizei dort am Sonntagmorgen acht Personen aus verschiedenen Hausständen an, die mit Musik feierten. Die Beteiligten stammen laut Polizei aus den Gemeinden Roßbach, Johanniskirchen und Pfarrkirchen und sind zwischen 19 und 49 Jahre alt. Sie wurden alle angezeigt. Zwei Personen weigerten sich laut Polizei ihre Personalien anzugeben - die beiden müssen mit einer weiteren Anzeige rechnen.



In Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) kontrollierte die Polizei drei Jugendliche aus verschiedenen Haushalten, die sich im öffentlichen Raum verabredeten.



Feier im Hof einer Gastwirtschaft in Sankt Englmar



Trotz Corona-Pandemie und hoher Infektionszahlen fand in Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen) im Hof einer Gastwirtschaft am Samstagabend laut Polizei eine Party statt. Die Beamten stellten bei einer Kontrolle etwa 20 Personen fest, die ohne Maske und ohne Mindestabstand feierten. Der Veranstalter wurde angezeigt, ihn erwartet ein Bußgeld.



Mehrere Treffen im Landkreis Landshut aufgelöst



Im Landkreis Landshut musste die Polizei mehrere Treffen auflösen. Am Samstagabend hatten sich gegen 21.30 Uhr in Ergoldsbach drei junge Menschen am Volksfestplatz getroffen. Da sie aus verschiedenen Ortschaften stammen wurden sie vom Platz verwiesen - sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Eine Corona-Party lösten Beamte am Samstag in Furth auf, nachdem sie wegen Ruhestörung auf eine Feier in der Kärglstraße aufmerksam gemacht wurden. In einer Wohnung hatten dort sieben Jugendliche eine Party gefeiert. Gegen die Gastgeberin und die Anwesenden wird Anzeige erstattet.



OBERBAYERN



20 Menschen feiern in Kirchanschöring



Etwa 20 Personen haben laut Polizei in der Nacht auf Samstag in Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) eine unerlaubte Party gefeiert. Als die Beamten am Sonntagmorgen gegen 0 Uhr eintrafen, flüchtete ein Teil der Beteiligten, so dass nur von einem Teil der Partygänger die Personalien aufgenommen werden konnten. Die Polizei hat eigenen Angaben nach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Renitenter Partygast im Landkreis Starnberg



In Krailling (Landkreis Starnberg) löste die Polizei eine Gruppe von 18 Jugendlichen auf. Einige seien stark betrunken gewesen, berichtete ein Sprecher. Alle seien angezeigt worden. Ein 18 Jahre alter Münchner kam der mehrmaligen Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht nach. Er wurde vorübergehend in Polizei-Gewahrsam genommen und später seinen Eltern übergeben.



Party in Münchner Hotel



Im Zimmer eines Münchner Hotels traf die Polizei 21 Menschen an, die eine Party feierten. Das Hotelpersonal hatte davon nichts mitbekommen, weil die Gäste offenbar einen anderen Eingang benutzt und sich so an der Rezeption vorbeigeschlichten hatten.



Gewächshaus-Party in Freising



In Freising feierten sechs Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in einem Gewächshaus. Beim Eintreffen der Polizeibeamten schlug einer der Party-Gäste ein Loch in die Glaswand des Gewächshauses, so dass die Gäste zunächst flüchten konnten. Nach einer kurzen Verfolgung hätten jedoch alle gestellt werden können, hieß es. Weil die sechs Jugendlichen aus sechs verschiedenen Haushalten stammten, seien alle angezeigt worden.



OBERPFALZ



Mehrere Corona-Verstöße in Cham



Insgesamt acht Verstöße gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen musste die Polizei in Cham am Wochenende verzeichnen. Bei einer Verkehrskontrolle befanden sich drei Personen aus unterschiedlichen Hausständen in einem Auto. In einem anderen Fall trafen die Beamten fünf Personen aus unterschiedlichen Hausständen auf einem Privatanwesen an. Die Beteiligten müssen laut Polizei mit einem Bußgeld rechnen.

