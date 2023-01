Polizei: Julia von Forstleuten gefunden

Ein Feuerwehrmann steht an einem Wanderweg. −Foto: Foto: Armin Weigel/dpa

Die seit Sonntag vermisste achtjährige Julia ist nach Angaben der Polizei in Bayern von Waldarbeitern oder Förstern gefunden worden. Aus Tschechien sei diese Nachricht gekommen, sagte Polizeisprecher Florian Beck am Dienstag. Das Mädchen aus Berlin sei unterkühlt, aber ansprechbar.



Die tschechische Zeitung "Pravo" hatte zuvor unter Berufung auf "zwei vertrauenswürdige Quellen" in ihrer Onlineausgabe berichtet, das Mädchen sei bei Ceska Kubice gefunden worden. Das bestätigte auch die tschechische Polizei kurz danach. Julia war am späten Sonntagnachmittag bei einer Familienwanderung im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet verschwunden.



