Polizei: Jugendlicher trägt Revolver durch Marktredwitz

Ein Jugendlicher soll mit einem Revolver in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) unterwegs gewesen sein. Zeugen beobachteten nach Angaben der Polizei vom Montag, wie er die Waffe aus seinem Pullover zog und seinen Freunden zeigte.



Mit Hilfe von Zeugen identifizierten die Beamten am Sonntag zwei der drei Jugendlichen: einen bei der Polizei schon bekannten 19-jährigen Mann und dessen 17-jährige Freundin. Die Beamten fanden wenig später beide in der Wohnung des jungen Mannes. Sie durchsuchten die Wohnung und entdeckten einen Waffenkoffer, mehrere Schreckschusspatronen sowie eine geringe Menge einer bislang unbekannten Kräutermischung. Der Revolver konnte jedoch nicht gefunden werden.



