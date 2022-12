Polizei findet Drogen und Waffen in Wohnungen

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. −Foto: Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Niederbayern bei Wohnungsdurchsuchungen bei mutmaßlichen Drogendealern Marihuana, Amphetamin, Kokain, Schlagringe und Böller gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden in der vergangenen Woche 14 Wohnungen von insgesamt 16 Tatverdächtigen zwischen 21 und 59 Jahren in den Landkreisen Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau und Dingolfing-Landau durchsucht. Die 16 Frauen und Männer stehen im Verdacht, regelmäßig mit Rauschgift zu handeln.



Bei einem 41-jährigen Verdächtigen stellten die Ermittler den Angaben zufolge 100 Patronen Pistolenmunition und zehn Patronen Flintenmunition sicher, für die er keine Erlaubnis besitze. Gegen ihn wird deshalb nun zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Bereits im November und Dezember hatte die Kripo Deggendorf im selben Ermittlungsverfahren drei Tatverdächtige festgenommen, bei denen insgesamt mehrere Kilogramm Marihuana, Schusswaffen, Munition und eine Machete gefunden worden waren.



