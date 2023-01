PNP-Umfrage: Viele Kliniken sind am Limit - auch in der Region

In fast allen Landkreisen steigen die Infektionszahlen. Das spüren auch die Ärzte und Pfleger auf den Intensivstationen.



Aktuelle Zahlen zur Belegung der Intensivbetten und der 7-Tage-Inzidenz der bayerischen Landkreise finden Sie hier.



Die Lage in den Kliniken sei dramatisch, sagte der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, am Donnerstagauf NDR Info. Er sei seit mehr als 20 Jahren in der Intensivmedizin tätig – "so eine Situation habe ich aber noch nicht erlebt". Dass Intensivbetten immer knapper werden, zeigt auch eine Umfrage unserer Zeitung unter Krankenhäusern der Region.



In den Kliniken Südostbayern in Traunstein und Bad Reichenhall waren 57 von 64 Intensivbetten belegt, zwölf davon mit Coronapatienten. Von den zwölf Plätzen der Corona-Intensivstation am Klinikum Passau waren am Donnerstag neun belegt. Am Donau-Isar-Klinikum in Deggendorf waren es zehn von zwölf Plätzen. Am Inn-Klinikum Altötting und Mühldorf waren am Donnerstag 19 von 25 Intensivplätzen belegt, davon neun mit Coronapatienten. Der Ausnahmezustand spiegelt sich nicht nur in den reinen Belegungszahlen wider. Thomas Bischoff, Sprecher der Arberlandkliniken, klagt: "Das Pflegepersonal der Intensivstationen ist an der Belastungsgrenze."

