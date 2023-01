PNP-Jahresrückblick 2020: Die Menschen, die beeindruckten

−Bildkombo: PNP

Wieder liegt ein Jahr hinter uns – eines, das uns aufgrund seiner Geschehnisse wohl besonders in Erinnerung bleiben wird.



Fast das ganze Jahr über hat die Coronapandemie viel Kraft, Disziplin und Rücksicht gefordert. Daneben gab es aber auch viele andere freudige, traurige, bewegende, lustige oder einfach einzigartige Augenblicke und Geschichten. Gegen Jahresende wollen wir nun in mehreren Episoden auf die Geschehnisse der vergangenen Monate zurückblicken. In diesem Teil stellen wir die Menschen vor, die in Erinnerung geblieben sind.



Alle Teile des PNP-Jahresrückblicks finden Sie auf unserer Sonderseite.



"Verjüngungskur" wird für eine Deggendorferin zum Martyrium







Es waren die "Oma-Fältchen" um den Mund, wie Bianca Cicciarella-Vella sie nennt, die die 46-Jährige beim Blick in den Spiegel massiv störten. Sie wollte deshalb eine "kleine Verjüngungskur" von einem Fachmann an sich vornehmen lassen. Wenige Wochen nach dem Schönheitseingriff bereute sie ihre Entscheidung aber zutiefst. Denn anstatt geglätteten Falten bekam die Deggendorferin ein heftig geschwollenes Gesicht − und das musste monatelang im Krankenhaus behandelt werden. (Fotos: privat)



Ottfried Fischer heiratet im Passauer Standesamt







Einen Grund zur Freude hatte in diesem besonderen Jahr Ottfried Fischer. Er gab seiner langjährige Lebensgefährtin Simone Brandlmeier im Passauer Standesamt das Ja-Wort. Auf eine große Feier haben die beiden aber aus Sicherheitsgründen verzichtet. Die soll im 2021 nachgeholt werden – das hat die Braut in einem Interview mit dem Regensburger Hotelier Ralph Schleupner verraten. (Foto: Archiv dpa)



Vier Brautpaare auf einmal: Geschwister heiraten gleichzeitig







Da war die sogar die Standesbeamtin baff: Auf Schloss Ortenburg im Landkreis Passau haben vier Geschwister ihren Partnern zeitgleich das Ja-Wort gegeben. Eine Doppelhochzeit habe sie schon einmal gehabt, sagte die langjährige Standesbeamtin Brigitte Augenthaler, aber gleich vier Geschwister gleichzeitig unter die Haube zu bringen, war auch für sie eine besondere Erfahrung. (Foto: Markt Ortenburg)



Eines der ersten homosexuellen Paare adoptiert ein Kind







Dass Bernhard Sitter und Ehemann Ewald aus Riedlsbach (Lkr. Freyung-Grafenau) einmal eine Familie gründen können, schien vor ein paar Jahren noch unwahrscheinlich. Als sie sich um eine Adoption bemühten, wurden sie mit langen Wartelisten und Absagen konfrontiert. Doch plötzlich ging alles ganz schnell − und der kleine Felix trat in das Leben der beiden. Sie waren eines der ersten homosexuellen Paare in Bayern, die ein Kind adoptierten. (Foto: Löw)



Nach einem persönlichen Wunder lässt sich Familienvater taufen







Jörg Kreisel hat in diesem Jahr eine ganz besondere Entscheidung getroffen: Mit 40 Jahren hat er sich taufen lassen und wurde Mitglied der katholischen Kirche. Bewegt hat ihn dazu ein persönliches Wunder: Obwohl ihm gesagt wurde, dass er keine Kinder zeugen kann, wurde seine Frau schwanger. In den Monaten zuvor hatte er dafür gebetet und Heiliges Wasser vom Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich getrunken. (Foto: Jahrstorfer)



Überraschung für kranke Oma: Paar gibt sich in Klinik das Ja-Wort







Eigentlich dachte Inge Schönstetter, sie würde von der Krankenpflegerin zu einer Untersuchung begleitet, stattdessen brachte diese die Patientin aber in die Kapelle der Altöttinger Kreisklinik. Dort nämlich hatte ihre Enkeltochter eine besondere Überraschung vorbereitet, denn auf die 76-Jährige, die kurzfristig erkrankt war, wartete bereits eine rund 60-köpfige Hochzeitsgesellschaft. Nadine Schönstetter wollte auf keinen Fall ohne ihre Oma heiraten − und verlegte die Feierlichkeit kurzerhand ins Krankenhaus. (Foto: Kreisklinik Altötting)



Eine Frau aus dem Bayerwald nimmt 91 Kilo ab







Was Anita Stettmer geschafft hat, ist schier unglaublich. Dank eiserner Disziplin konnte die zweifache Mutter aus Kollnburg (Landkreis Regen) innerhalb eines Jahres ihr Gewicht von 156 Kilo auf 65 Kilo reduzieren. Und kann ihr neues Gewicht bereits seit vier Jahren halten. Der "Feinschliff", sie ihn nennt, hat aber bis zu diesem Jahr noch gefehlt: Die Bauchdeckenstraffung. Auf der Zielgeraden begleiteten die Bayerwaldlerin ein ARD-Filmteam aus Berlin. (Fotos: privat)