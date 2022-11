PNP-Freizeittipps: Das ist am Wochenende in der Region geboten

Das Ilzer Haferlfest gehört zur Passauer Tradition. Höhepunkt des Festes ist das Feuerwerk am Samstagabend um 22.30 Uhr. −Archivfoto: Jäger

Am Wochenende findet wieder das traditionsreiche Ilzer Haferlfest in Passau statt. Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstag um 22.30 Uhr. Alle Volksfeste finden Sie auf unserer Sonderseite im PNP-Volksfestkalender 2019. Was sonst in der Region geboten ist, haben wir hier für Sie zusammengefasst.



OBERBAYERN



LANDKREIS ALTÖTTING



Sommertheater in Burghausen

Das Stück von Ray Cooney "ACHTUNG INTERNET Lügen haben junge Beine" (Chaught in the Net – Run for your Wife Again) ist von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, um jeweils 20 Uhr am Bergerhof der Theaterburg zu sehen.



Bürgerfestival in Burgkirchen

"Das Fest für Jung & Alt" findet von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, auf dem Max-Planck-Platz statt. Es spielen unter anderem die Musikgruppen "Barny’s AusTrio" und "Pik As".



Brückenfest in Burghauser und im österreichischen Ach



Am Samstag, 3. August, stehen die Burghauser Altstadt und das benachbarte österreichische Ach ganz im Zeichen des gemeinsamen Feierns, denn das "Brückenfest drent und herent der Salzach" verwandelt die Burghauser Altstadt und die Acher Gasse in Feier-Meilen mit Spezialitäten für den Gaumen, mit Partymusik, mit allerlei Köstlichkeiten. Ab 18 Uhr, freier Eintritt.



Kinosommer in Reithaslach

Vom 8. bis 17. August kommen Filmliebhaber mit auf Großleinwand präsentierten und extra für Freiluftkino ausgewählten Highlights voll auf ihre Kosten. Donnerstag, 8. August, 20.30 Uhr Der Vorname (Film).



LANDKREIS BERCHTESGADENER LAND



Bauerntheater in Laufen

Am Freitag, 2. August, um 19 Uhr und Sonntag, 4. August, um 20 Uhr werden im Gasthaus "Rudholzer" die drei Einakter "Nichts zu holen", "Wia werd wohl’s Wetter" und "die lebendige Leich" aufgeführt.



"WIFO – Nighttour" in Freilassing

Das Freilassinger Musik-Event ist am Samstag, 3. August, ab 19 Uhr an zahlreichen Orten in der Stadt anzutreffen. Von Rock über Swing, Irish Folk bis hin zu Rock’n’Roll, Karaoke und angesagter DJ Musik gibt es für jeden etwas.



Bauerntheater in Piding

Am Freitag, 2. August, hat das Pidinger Bauerntheater Premiere mit "Zapp-Zerapp", um 19 Uhr. Eine bayerische Komödie in drei Akten von Sebastian Kolb und Markus Scheble im Altwirt in Piding



11. Mittelaltermarkt am Schloss Staufeneck in Piding

Am Samstag, 3. August, findet der 11. Mittelaltermarkt von 11 bis 24 Uhr statt, am Sonntag, 4. August, von 11 Uhr – 18 Uhr. Am Schloss Staufeneck in Piding.



Festwoche in Teisendorf/Neukirchen

Freitag, 2. August, bis Sonntag, 11. August, findet die Festwoche zum 100-jährigen Bestehen des Trachtenvereins "D’Schwarzenberger Neukirchen" und das 120. Gründungsfest des Burschenvereins Neukirchen statt. Außerdem 55. Gaufest der Burschen- und Arbeitervereine des Chiemgau und Rupertiwinkel.



LANDKREIS TRAUNSTEIN



Historientheater "Spitznudl und die nasse Dirn" in Traunstein

Das Stück, eigens von Albert Rosenegger für das Salinen Jubiläum in Traunstein geschrieben, wird von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, um jeweils 20.30 Uhr (außer Sonntags, da um 18 Uhr) im König-Ludwig-Hof aufgeführt.



STADT UND LANDKREIS MÜNCHEN



"Impark Sommerfestival" in München

Fahrgeschäfte, Konzerte im Theatron, Strandbar und Wakeboarding beleben von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 18. August, den Olympiapark.



"Isle of Summer" in München

Die renommiertesten DJs wie "Tube & Berger", Marcus Meinhardt oder "Format:B" legen am Samstag, 3. August, ab 11 Uhr an der Regattastrecke bis in den frühen Morgen auf.



NIEDERBAYERN



LANDKREIS DEGGENDORF



Konzert mit "Cryssis" in Plattling

Mit ihrem aktuellen Album "1976" im Gepäck spielt die Band am Freitag, 2. August, um 19.30 Uhr im Bürgerspital.



Freilichttheater "s’Elädrische" in Wallerfing

Das Freilichttheater auf der Böde wird von der der Theatergruppe des Bayerischen Wald-Vereins Wallerfing am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, um jeweils 20 Uhr gezeigt.



"Weißes Dinner" in Deggendorf

Es wird am Samstag, 3. August, ab 17 Uhr zum großen Picknick ganz in weiß in den Stadthallenpark eingeladen. Mit einer LED-Show und Musik von "Jazz Delight" sowie "Groove Project" ist auch für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt.



Kocherlball in Osterhofen

Ein echter Höhepunkt im Osterhofener Sommerkulturprogramm ist der Kocherlball. Er findet, da er aufgrund des schlechten Wetters letzte Woche ausfiel, am Sonntag, 4. August, ab 6 Uhr früh im Stadtpark statt. Es spielt die "Tanzlmusi" von der "Niederalteicher Klarinettenmusi" auf.



Hau-Festival in Osterhofen/Göttersdorf:

Das erste Hau-Festival findet am Samstag, 3. August, ab 14 Uhr auf dem Festivalgelände in der Lehrer-Leidl-Straße 27 statt mit Skate-Board Contest und zahlreichen Band-Auftritten. Weitere Informationen zum Festival unter http://hau-festival.de/.



Familienfest am Skatepark

Am Sonntag, 4. August, veranstaltet das Jugendcenter 4You in Kooperation mit dem Epoxy Boardershop und Skateboarding Deggendorf e. V. ein Familienfest am neuen Deggendorfer Skatepark von 14 bis 18 Uhr.



LANDKREIS DINGOLFING-LANDAU



Gitarrenkonzert in Landau a.d.Isar

Der italienische Gitarrist Aliosha de Santis aus Tivoli bei Rom gastiert gemeinsam mit Virginia Luque am Samstag, 3. August, um 20 Uhr in der Friedhofskirche.



LANDKREIS FREYUNG-GRAFENAU



"Stadtpark Sommerkonzerte 2019" in Waldkirchen

Mit ihrer "Acoustic Music" gastiert die Gruppe am Freitag, 2. August, um 19 Uhr im Stadtpark.



"Blumenfest Thurmansbang 2019"

Von Freitag, 2. August, bis Montag, 5. August, öffnet das Volksfest auf dem Ebenfeld seine Pforten. Für die passende Stimmung sorgen unter anderem "Fritz and Friends" und "Breezers".



STADT UND LANDKREIS PASSAU



Ilzer Haferlfest in Passau

Von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August, findet in der Ilzstadt von Passau das traditionelle Haferlfest statt. Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstag um 22.30 Uhr vor den Vesten Nieder- und Oberhaus.



Klassikkonzert in Passau

Vor der Sommerpause im Veranstaltungsprogramm laden die Malteser in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Russischen Gesellschaft Passau die Besucher und alle Freunde und Kenner klassischer Musik zu einem zusätzlichen Konzert in den Seniorentreff am Zwinger ein. Am Freitag, 2. August, um 14 Uhr wird das Krasnodar-Quartett aus Südrussland die schönsten Melodien russischer und europäischer Klassik spielen.



Duo "Glasperlenspiel" in Bad Füssing

Am Freitag, 2. August, geht’s ab 17.30 Uhr (Einlass: 17 Uhr) mit dem abendlichen Vorprogramm los, bei dem die Bayern-1- oder Bayern-3-Band spielt. Im Anschluss tritt das Duo "Glasperlenspiel" am Sportplatzgelände auf.



Fest der Artenvielfalt in Jochenstein

Ein Fest der Artenvielfalt für Familien findet nächsten Sonntag, 4. August, im Haus am Strom in Jochenstein statt. Das große Sommerfest bietet von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Raten und Basteln mit dem Landschaftspflegeverband, der Gebietsbetreuung und vielen anderen Akteuren.



Streichquartett in Neukirchen vorm Wald

Das russische Streichquartett aus Krasnodar spielt Sonntag, 4. August, um 18 Uhr in der St. Kolomann-Kirche.



Konzert mit "Sacralissimo" in Bad Griesbach

Mit den "schönsten Melodien der Welt" gastieren am Samstag, 3. August, um 20 Uhr Dilian Kushev (Bariton), Evelina Elisarova (Sopran) und Andrei Angelov (Klavier) in der Emmauskirche.



"Bavaria – live" in Passau

Uriges Stadl-Ambiente mit bayerischer Kult-Feststimmung erleben die Besucher am Donnerstag, 8. August, um 19 Uhr im Gasthaus Vogl. Es treten Lokale Musiker mit traditionsreichen, teilweise ungewöhnlichen Instrumenten sowie einer bunten und traditionellen Show auf.



Indianische Künstler in Eging am See

Die Achtung der Indianer vor der Natur, ihre respektvolle Lebensweise und ihre Weisheit berühren seit jeher Menschen auf der ganzen Welt. Deshalb lädt Pullman City von 2. bis 11. August wieder indianische Künstler aus Nordamerika ein, die authentisch ihre Traditionen und Bräuche vermitteln.



Kurzfilmabend in Eging am See

Es ist wieder soweit: Am ersten Freitag im Monat, 2. August, 20 Uhr, findet der Kurzfilmabend mit Dialog im alten Kino statt.



Sommer- und Dorffest in Albersdorf

"Auf geht’s zum Sommer- und Dorffest" – unter diesem Motto lädt die Wehr kommenden Samstag, 3. August, ab Nachmittag nach Albersdorf ein.



Winnetou-Show in Eging am See

Spielzeit der Winnetou-Show in Pullman City: Mittwoch, 7. August, 16.30 Uhr.



LANDKREIS REGEN



Arnbrucker Heimatfest

Bereits zum 50. Mal wird das Fest von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August, auf dem Festplatz steigen. Die passende musikalische Unterhaltung kommt von Bands wie "Boarisch Party" oder "Chambtaler".



Burgfestspiele Neunußberg

Von Donnerstag, 1. August, bis Samstag, 3. August, um jeweils 20.45 Uhr wird das Stück "Wer den Wind sät …. – Zeitenwende auf Neunußberg" am Burganger aufgeführt. Zum Rahmenprogramm gehören zum Beispiel Livemusik und ein Schmankerlmarkt.



Konzert mit "Chinaski in Space" in Viechtach

Die Band aus Berlin gastiert mit ihrem Jazz-Rock am Freitag, 2. August, um 20 Uhr im "Altes Spital".



LANDKREIS ROTTAL-INN



Konzert mit "Ringlstetter & Band" in Simbach am Inn

Hannes Ringlstetter spielt gemeinsam mit seiner Gruppe am Freitag, 2. August, um 20 Uhr das Programm "Fürchtet Euch nicht" im "Lokschuppen".



Wiener Abend mit Christian Auer und Juliane Dietrich in Bad Birnbach

Der Abend voller Operetten- und Weinseligkeit mit Melodien von Robert Stolz und Johann Strauß sowie satirischen Geschichten vom Wiener Bezirksgericht ist am Samstag, 3. August, um 20 Uhr im Artrium (Saal Pankratius).



Barockkonzert in Postmünster

Prof. Julia Rebekka Adler und Christian Brembeck spielen am Samstag, 3. August, um 18 Uhr in der Schlosskirche Thurnstein in Postmünster Werke von Leclair, Bach und Händel.



Jugendorchester spielt in Pfarrkirchen

Das Jugendorchester der Inn-Salzach-Euregio gastiert am Sonntag, 4. August, in der Wallfahrtskirche auf dem Gartlberg in Pfarrkirchen. Beginn ist um 19 Uhr.



Schlossgartenfest in Baumgarten in Dietersburg

Das traditionelle Schlossgartenfest der Feuerwehr Baumgarten findet am Samstag und Sonntag, 3., und 4. August, statt. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr mit einem großen Festabend. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Frühschoppen.



LANDKREIS STRAUBING-BOGEN



Konzert mit "The Hot Shakers" in Straubing

Dieses Konzert am Freitag, 2. August, um 20 Uhr im "Raven" widmet sich den Wurzeln des Rockabilly und Rock’n’Roll.



Was sonst noch in der Region geboten ist:



Altstadtfest in Schärding

Das Gemütliches Straßenfest mit Live-Musik, Unterhaltung und reichhaltigem kulinarischen Angebot ist am Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August, in der Altstadt. Die Bands "Hurricane & Friends" sowie "Borriquito - Bauschi & Friends" sorgen für die nötige Stimmung.



Konzert mit dem "Inn-Salzach-Euregio-Jugendorchester" in Mühldorf

Die diesjährige Konzerttourneé macht am Freitag, 2. August, um 20 Uhr im Stadtsaal halt und bietet einen musikalischen Hochgenuss mit Werken der Klassik und Romantik.