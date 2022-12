Plus Size Model Sarina Nowak: "Es gibt keine Perfektion"

Sarina Nowak, 27, ist seit Jahren erfolgreich als Plus Size Model tätig und lebt heute in Los Angeles. −Foto: Michael Woloszynowicz/Fab4Media

Mit typischen Modelmaßen startete Sarina Nowak mit gerade einmal 16 Jahren ihre Modelkarriere. Richtig erfolgreich ist sie aber erst, seitdem sie dem Schlankheitswahn den Rücken kehrte.



Alle Beiträge aus der Frühjahrskur finden Sie auf unserer Sonderseite.







Dass sie einmal ein so erfolgreiches Plus Size Model werden würde, hätte sich Sarina Nowak, 27, als Jugendliche niemals gedacht. Mit 16 Jahren nahm sie 2009 in der vierten Staffel von Germany’s Next Topmodel teil, wurde mit ihrer liebenswürdigen Art schnell Publikumsliebling und erreichte den sechsten Platz in der Castingshow. Der große Traum von der Modelkarriere begann aber erst, als Sarina Nowak lernte, ihren Körper so zu lieben, wie er ist.









Als Teenager und heranwachsende Frau hatten Sie die typischen Modelmaße. Wann und warum haben Sie beschlossen, dem Schlankheitswahn den Rücken zu kehren?

Sarina Nowak: Ich hatte eine jahrelange Essstörung und habe sehr unter dem Druck der Model-Industrie gelitten. Nach längerer Zeit habe ich gemerkt, dass mich das weder glücklich macht noch gesund ist. Ich habe akzeptiert, dass mein Körperbau nun mal anders ist. Ich habe angefangen, mich so zu lieben, wie ich bin.



Wie schwer war der Weg zu Ihren heutigen Kurven?

Nowak: Als ich endlich angefangen hatte, mich selbst zu akzeptieren und das auch auszustrahlen, ging es in meiner Karriere bergauf. Mit dem Erfolg blieben die Hater allerdings leider nicht aus. Es gibt immer wieder fiese Kommentare und Nachrichten und ich würde lügen, würde ich sagen, dass es mich komplett kalt lässt. Aber ich bin von Natur aus ein positiver Mensch und versuche mich auf den Zuspruch meiner Community zu konzentrieren und das Negative nicht persönlich zu nehmen.



Mit "Curvy" veröffentlichten Sie ein Buch, in dem Sie Ihre persönliche Geschichte erzählen. Welche Botschaft wollen Sie Ihren Leserinnen und Fans vermitteln?

Nowak: Durch den Einblick in meine persönliche Geschichte und meinen schwierigen Weg möchte ich anderen Mädchen und Frauen Mut machen, sich selber treu zu bleiben und zu lernen, sich so zu lieben wie man ist.



Warum fällt es so vielen Frauen so schwer, ihren Körper zu akzeptieren? Und wie bringt man sich selbst Body Positivity bei?

Nowak: Ich glaube, es ist heutzutage schwer, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Durch Social Media wird man ständig mit der Illusion der Perfektion konfrontiert. Perfektion gibt es nicht − und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Genau das macht jeden einzelnen von uns aus und eben so besonders.



Als 16-Jährige haben Sie bei der Casting-Show "Germany’s Next Topmodel" teilgenommen – was würde Heidi Klum zu Ihrer Entwicklung wohl sagen?

Nowak: Germany’s Next Topmodel war eine sehr schöne Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Trotzdem würde ich heute nicht nochmal bei einer Casting Show teilnehmen. Ich glaube aber Heidi würde sich für mich freuen und ist hoffentlich auch stolz auf mich.



Wenn Sie heute – nach Ihrem Weg zum Plus Size Model – Ihrem 16-jährigen Ich eine Sache sagen könnten – was wäre das?

Nowak: Lass dich nicht von anderen beeinflussen, sondern mache das, was dich glücklich macht – und bleibe immer du selbst.