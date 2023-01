Plötzlich ungeimpft: Warum einige Johnson&Johnson-Geimpfte ihren 2G-Status verlieren

Eine Dosis von Johnson&Johnson reicht jetzt nicht mehr aus, um 2G-Status zu erhalten.

Von Luis Hanusch

Schlechte Nachrichten für alle, die sich bislang nur mit Johnson&Johnson impfen haben lassen. Wer noch keine zweite Dosis erhalten hat, gilt nun offiziell als ungeimpft. In Bayern gibt es außerdem noch eine Sonderregel hinsichtlich 2G-plus.









Deutschland setzt mit dieser Änderung eine Vorgabe der Europäischen Union (EU) um, nach der Impfzertifikate in der EU unter anderem nur noch neun Monate nach der Grundimmunisierung gegen das Coronavirus gültig sind. Das sagt der ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).



Auf Johnson&Johnson muss Zweitimpfung folgen



Das für Impfungen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die neuen Anforderungen bereits auf seiner Internetseite übernommen. Ab sofort müssen sich also auch Johnson&Johnson-Geimpfte mindestens zweimal impfen lassen, um als grundimmunisiert zu gelten. Die zweite Impfung sollte dabei jedoch mit einem mRNA-Impfstoff, also dem von Biontech oder Moderna, erfolgen.



Mit diesem Schritt soll einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nachgekommen werden. Diese empfiehlt allen Menschen ab 18 Jahren, die eine erste Johnson&Johnson-Dosis erhalten haben, ihre Immunisierung mit einer zweiten Impfstoffdosis mit einem mRNA-Impfstoff zu optimieren. Die Optimierung der Immunisierung mit einem mRNA-Impfstoff als zweite Impfdosis wird dabei unabhängig vom Zeitpunkt der Erstimpfung empfohlen - aber mit einem Mindestabstand von vier Wochen. Ohne diese zweite Impfdosis gilt man nun offiziell wieder als ungeimpft.



Strengere Regeln in Deutschland und Bayern



Laut der EU-weiten Zulassung für diesen Impfstoff hingegen ist für die Grundimmunisierung nur eine Impfstoffdosis nötig - die Regeln in Deutschland weichen somit künftig hiervon ab.



Besonders kompliziert wird es innerhalb der einzelnen Bundesländer, wenn es um die dritte Dosis nach einer Erstimpfung mit Johnson&Johnson geht. In einigen Bundesländern ist nur eine weitere Dosis nach Johnson&Johnson nötig, um als geboostert zu gelten.



Unter anderem Bayern schreibt aber eine dritte Dosis für das Erreichen des Booster-Status vor. Der Freistaat orientiert sich damit an der aktuellen Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) und des Robert Koch-Instituts (RKI).



Bayern: Testnachweis erst nach dritter Impfung hinfällig



Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer sich nach seiner Erstimpfung mit Johnson&Johnson nicht bereits mit zwei weiteren Dosen impfen hat lassen, der muss bei den derzeit häufig geltenden 2G-plus-Regelungen einen zusätzlichen negativen Test vorzeigen.

− dpa