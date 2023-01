Plötzlich Corona? So kann man am Sonntag trotz Quarantäne wählen

−Symbolbild: dpa

Was passiert eigentlich, wenn man noch keine Briefwahl gemacht hat und am Wahlwochenende plötzlich an Corona erkrankt oder in Quarantäne muss?



Egal ob man selbst an Corona erkrankt oder man "nur" Kontaktperson ist: In der Regel kommt die Quarantäne-Anordnung sehr überraschend - so wie zuletzt bei einem Pizzeria-Team im Landkreis Passau. Doch was, wenn es ausgerechnet am Wahlwochenende passiert und man im Vorfeld noch keine Briefwahl gemacht hat? Denn üblicherweise können die Briefwahlunterlagen nur bis zum Freitag vor der Wahl um 18 Uhr beantragt werden.









In Ausnahmefällen ist der Briefwahl-Antrag auch am Wahltag noch möglich



Ins Wahllokal dürfen Erkrankte oder sich in Quarantäne befindliche Personen nicht. Eine Teilnahme an der Briefwahl ist in solchen Ausnahmefällen aber trotzdem möglich: Bei einer - zum Beispiel durch ärztliches Attest - nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung, besteht laut Bundeswahlleiter die Möglichkeit, noch bis zum Wahltag um 15 Uhr beim Wahlamt der jeweiligen Wohnortgemeinde die Briefwahl zu beantragen.



Die Briefwahlunterlagen können dann von einer anderen Person beim Wahlamt abgeholt werden. Diese benötigt aber eine schriftliche Vollmacht des Antragstellers, heißt es.









Der Wahlbriefumschlag mit dem ausgefüllten Stimmzettel muss dann bis spätestens 18 Uhr wieder beim Wahlamt abgegeben werden - natürlich wieder von einer anderen Person als derjenigen in Quarantäne.