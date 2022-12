Pistolen auf Dachboden von Allgäuer Kirche gefunden

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. −Foto: Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Auf dem Dachboden einer Allgäuer Kirche hat ein Mann zwei alte Pistolen gefunden. Der 62-Jährige fand die beiden Waffen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts samt Patronen am Samstag beim Entrümpeln in der Kirche in Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu), wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann habe daraufhin die Polizei verständigt, die Waffen und Munition abholte.



Die Polizei lobte das Verhalten des Finders als "vorbildlich". Gefundene Waffen sollten demnach auf keinen Fall selbst zur Polizei gebracht werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die beiden Pistolen ans Landeskriminalamt weitergegeben. Dort würden Waffen in der Regel unbrauchbar gemacht.



© dpa-infocom, dpa:210301-99-640736/2