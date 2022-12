"Pflegepapst" Fussek: Zu viele Pflegekräfte sind ungeeignet für den Job

Mancher Pfleger hätte wegen fehlender ethischer Haltung nicht mal einen Job im Zoo bekommen, sagt Sozialarbeiter, Buchautor und "Pflegepapst" Claus Fussek der Passauer Neuen Presse.



Lesen Sie dazu auch:

- Pflegekraft: Darum will Oberbayer Berufsbezeichnung ändern



Das gehe soweit, dass die Guten von den Schlechten aus dem Beruf "gemobbt" würden.



(Das komplette Interview im Wortlaut lesen Sie kostenlos mit PNP Plus.)



Corona hat den öffentlichen Fokus auf das Thema Pflege gelenkt, wie kaum je zuvor. Sie haben Jahrzehnte für eine bessere Pflege gekämpft. Sind wir heute einen entscheidenden Schritt weiter?

Claus Fussek: Ich fürchte nicht. Natürlich ist es gut, dass die Gesellschaft sich in den zurückliegenden anderthalb Jahren wieder einmal stärker bewusst gemacht hat, was wir den Alten und Kranken in den Heimen eigentlich antun, wenn wir uns nicht gut um sie kümmern. Aber die Qualität ist deshalb nicht automatisch besser geworden.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?