Pflege-Experte Claus Fussek spricht sich für Corona-Impfpflicht in Heimen aus

−Symbolbild: dpa

Von Karin Seibold

Der Münchner Pflege-Experte Claus Fussek spricht sich im Interview mit der Passauer Neuen Presse für eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen aus.









„Die Kinder und die alten Menschen sind die Personen, die in diesem Land am schützenswürdigsten sind“, sagt Fussek. „Deshalb sind wir alle in der Verantwortung.“ Die Diskussion, die derzeit um eine Impfpflicht in Pflegeheimen geführt werde, sei „absurd“. Fussek fordert von den Pflegeverbänden, „sich klar zu positionieren“. Es sei „verantwortungslos“, ungeimpft mit Älteren oder Kindern in Kontakt zu treten. „In Anbetracht der Dramatik der Situation rate ich allen Verantwortlichen in Pflegeheimen, sich impfen zu lassen“, sagt der Pflege-Experte.



Dennoch ist es ihm wichtig, zu betonen, „dass wir freie Bürger sind“. „Aber wir müssen diese Diskussion entideologisieren“, fordert er. Es gehe dabei vor allem anderen um schutzbedürftige Menschen.