Pflanzliche Arznei aus Oberpfalz: "Wir stehen für Wissenschaft"

Ein Ampferfeld von Bionorica in der Oberpfalz. Die Pflanzen werden streng kontrolliert, damit daraus Medizin entstehen kann. (Foto: Bionorica)

Wenn in Zeiten von "Corona" Panik oder zumindest große Verunsicherung herrscht, fühlt es sich eher unpassend an, über "pflanzliche Arzneimittel" zu reden. Nicht für Prof. Dr. Michael Popp (60): "Im Gegenteil", sagt er, "gerade bei viralen Erkrankungen wissen wir, dass pflanzliche Arzneimittel besser wirken als Antibiotika" - bei leichten Krankheitsverläufen, fügt er schnell hinzu. Bei Fieber empfehlen sich dann freilich Antibiotika. Popp ist kein Medizin-Gegner und kein Natur-Guru. Er glaubt nicht nur an die Wirkung pflanzlicher Arzneien, sondern unterzieht sie wissenschaftlichen Studien. So hat Popp "Bionorica" an die Spitze des Phytomarktes, also pflanzlicher Arzneimittel, geführt.



Wen Erkältung mit Kopfschmerzen bzw. Husten plagt, greift zu "Sinupret", "Bronchipret" oder "Imupret". Beinahe jede fünfte Medikamentenpackung mit pflanzlichem Inhalt, die 2019 in deutschen Apotheken verkauft wurde, stammt von Bionorica aus Neumarkt/Oberpfalz, wo knapp die Hälfte der 1800 Beschäftigten arbeitet. "Sinupret" ist mit elf Millionen verkaufter Packungen in Deutschland die Nummer eins.



