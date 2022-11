Pfingsturlaub in Deutschland und Europa: Was wo möglich ist

Dank der Lockerungen können deutsche Touristen wieder den Blick auf das italienische Mittelmeer genießen – wie hier auf der Insel Procida in Neapel. −Foto: Francesco Boscarol/afp

Pünktlich zu den Pfingstferien gibt es in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern Lockerungen der Corona-Auflagen.



Der ADAC Südbayern rechnet damit, dass viele Deutsche die neuen Freiheiten nutzen wollen – sowohl für Tagesausflüge als auch für Reisen in das Ausland. Der Club warnt deshalb vor viel Verkehr und Staus während der Pfingstfeiertage.









"Die Verwirrung durch die Vielzahl an Reiseauflagen ist dieses Jahr groß", sagt Miriam Hördegen, Projektleiterin des ADAC Südbayerns. "Die aktuelle Situation lässt keine allgemeingültigen Aussagen zu, da sich die Lage ständig ändert und von Region zu Region unterscheidet. Was dieses Jahr wohl wichtiger denn je ist: Informieren Sie sich frühzeitig über Auflagen am Reiseziel und an den Grenzen."



Was es bei touristischen Ausflügen aktuell in verschiedenen Ländern zu beachten gibt, sehen Sie hier in der Übersicht:



Deutschland:



In Bayern öffnen zu Beginn der Pfingstferien ab 21. Mai Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze. Bedingung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Gebiet fünf Tage hintereinander unter 100 liegt. Außerdem gilt für Gäste in touristischen Einrichtungen eine Testpflicht, von der Kinder bis sechs Jahre, Genesene und Geimpfte befreit sind. Hotels dürfen ihre Fitness- und Wellnessbereiche öffnen. Sollte die Inzidenz während des Aufenthalts über die 100er-Marke klettern rät Hördegen zu Gelassenheit. "Man muss nicht direkt panisch das Reiseziel verlassen. Die Gastgeber vor Ort sind bestens vorbereitet und können ihre Gäste darüber informieren, wann sie abreisen müssen. Die restlichen Tage können noch vollends ausgenutzt werden."



In Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben die Außengastronomie sowie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze in weniger belasteten Gebieten geöffnet. Niedersachsen öffnet den Tourismus nur für Einwohner Niedersachsens. In Schleswig-Holstein ist der Tourismus wieder möglich – Voraussetzung ist, dass man getestet, geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist. Sachsen öffnet ab einer Inzidenz unter 100 Ferienwohnungen und Campingplätze und ab einer Inzidenz unter 50 sind Übernachtungen in Pensionen und Hotels möglich. In Sachsen-Anhalt dürfen Campingplätze und Ferienwohnungen bereits öffnen. Wann auch Hotels Gäste empfangen dürfen, ist derzeit offen. Thüringen erlaubt bei niedrigen Inzidenzen das Öffnen von Campingplätzen und Ferienwohnungen.



Österreich:



Ab Mittwoch öffnet in Österreich wieder der Tourismus. Die Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland entfällt bei der Vorlage eines negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer Impfung oder einer überstandenen Corona-Infektion. In Österreich gilt man bereits drei Wochen nach der ersten Impfung als geimpft. Weitere neue Einreisregeln werden noch ausgearbeitet. Grundsätzlich gilt die aktuelle Einreiseverordnung Österreichs noch bis zum 31. Mai. Bis auf Weiteres muss die Einreise nach Österreich also digital mittels einer "Pre-Travel-Clearance" angemeldet werden. Das Formular finden Sie im Internet unter www.oesterreich.gv.at und dort unter dem Punkt "Einreiseformulare".



Italien:



Ausländische Touristen dürfen wieder in das Land einreisen. Eine Quarantänepflicht besteht nicht. Urlauber müssen allerdings nachweisen, dass sie vollständig geimpft, negativ getestet oder genesen sind. Des Weiteren muss vor der Reise ein digitales Einreise-Formular ausgefüllt werden. Im Land gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Bei der Rückreise nach Deutschland muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, um sich von der Quarantänepflicht zu befreien.



Schweiz:



Die Einreise in die Schweiz ist möglich. Sie muss weder angemeldet werden, noch muss ein negativer Test vorliegen. Hotels und Freizeiteinrichtungen sind geöffnet. Bei der Wiedereinreise nach Deutschland gilt hingegen Quarantänepflicht, aus der man sich aber freitesten kann.



Frankreich:



Der Tourismus öffnet erst zum 9. Juni.