Pfarrhaus in Bad Aibling verwüstet: Polizei schnappt Einbrecher-Pärchen und klärt Serie auf

Zwei Einbrecher haben in der Nacht zum Montag in ein Pfarrhaus in der Innenstadt von Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) verwüstet und einen dreistelligen Geldbetrag gestohlen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch mit.









Ein 28-Jähriger sei bereits kurz nach dem Einbruch als Tatverdächtiger festgenommen worden. Seine 18-jährige Komplizin schnappte die Kriminalpolizei Rosenheim im Zuge der geführten Ermittlungen. Laut Bericht befänden sich die beiden in Untersuchungshaft. Sie stünden im dringenden Verdacht, weitere Einbruchsdiebstähle in der Region begangen zu haben.



Ein Zeuge verfolgte die fliehenden Einbrecher

Wie die Polizei schildert, habe ein Bewohner des Pfarrhauses in der Harthauser Straße in Bad Aibling am Montagmorgen gegen 0.10 Uhr einen Notruf abgesetzt. Er habe mitgeteilt, dass soeben in das Pfarrhaus eingebrochen worden sei und sich die Einbrecher noch im Anwesen befänden. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd schickte zahlreiche Streifen der Polizeiinspektion Bad Aibling und umliegender Dienststellen an den Tatort. Die beiden Täter konnten zwar zunächst aus dem Pfarrhaus flüchten. Dank eines Zeugen, der die beiden verfolgt habe, sei es jedoch gelungen, den 28-Jährigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festzunehmen. Die weibliche Mittäterin sei zunächst geflüchtet.



Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen, die ab dem Morgen vom für Einbruchsdelikte zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim weitergeführt wurden. Die Spuren am Tatort deuteten laut Polizei darauf hin, dass der 28-Jährige und seine Mittäterin eine Scheibe im Erdgeschoss des Pfarrhauses eingeschlagen hatten, so in das Haus eingedrungen waren und anschließend das Pfarrbüro sowie die Privatwohnungen der Pfarrmitarbeiter durchwühlt hatten. Aus dem Anwesen sei Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet worden. Wesentlich höher dürfte der verursachte Sachschaden im Gebäude ausfallen, der zunächst auf rund 10.000 Euro geschätzt wurde. Mehrere Türen und Möbel seien erheblich beschädigt worden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde der 28-jährige Tatverdächtige, der kroatischer Staatsbürger ist, am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Er erließ Haftbefehl. Der Mann wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Im Laufe des Dienstags wurde auch die junge Frau in Bad Aibling vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 18-jährige kroatische Staatsbürgerin. Auch gegen sie wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen.



Ist das Pärchen für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich?

Bereits vergangene Woche riefen mehrere Einbrüche die Rosenheimer Polizei auf den Plan. So sei zwischen 29. September 2022, 16.30 Uhr, und 30. September 2022, 07.30 Uhr, in eine Tennishalle, eine Kletterhalle und ein Vereinsheim in der Pürstlingstraße eingebrochen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen richte sich der Tatverdacht in diesen drei Fällen auch gegen die 18-Jährige und den 28-Jährigen. Die drei Objekte seien gewaltsam betreten und verwüstet worden. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 12.000 Euro, der Beuteschaden fiel mit einigen hundert Euro vergleichsweise gering aus.



Die Kripo Rosenheim muss nun zahlreiche Ergebnisse aus der Spurensicherung auswerten und prüfen, ob der jungen Frau und der Mann noch weitere Einbruchsdelikte zugeordnet werden können.

