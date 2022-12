Passauer Bischof Oster kritisiert Reformprojekt Synodaler Weg

Kurz vor der nächsten Vollversammlung des Reformprojekts zeigen sich tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten in der katholischen Kirche in Deutschland. Der Passauer Bischof und drei weitere Verfasser haben nun ein eigenes Grundlagenpapier vorgelegt.



Der entscheidende Satz findet sich in der Mitte einer eineinhalbseitigen Vorbemerkung zu einem Text, den die vier Autoren bereits im Mai 2020 geschrieben, aber jetzt erst veröffentlicht haben. Damals waren die Verfasser beteiligt an der Diskussion des Synodalforums IV, das sich mit Sexualität und Partnerschaft in der katholischen Kirche befasst.



Jetzt schreiben sie, sie hätten sich als jene, die an der geltenden kirchlichen Lehre festhielten, ab einem bestimmten Zeitpunkt "kaum mehr im Stande gesehen, an der Debatte um den Grundtext mitzuwirken".

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?