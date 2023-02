Parteienforscher Niedermayer: "Wenn Hype um Baerbock anhält, wird es gefährlich für Scholz"

Das Durchsetzungsvermögen von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hängt für den Parteienforscher Oskar Niedermayer mit der Dauer des Medien-Hypes um Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock zusammen.



Die Zugkraft von Scholz gemessen an Armin Laschet von der Union und Annalena Baerbock von den Grünen "hängt sehr davon ab, ob das aktuelle Momentum für Baerbock gehalten werden kann", sagte Niedermayer, der im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse die Chancen von Schwarz, Rot und Grün im Bundestagswahlkampf einschätzt.



"Die Grünen-Kandidatin profitiert gegenwärtig von einem großen Medien-Hype." Das zeige der plötzliche Sprung in den Umfragewerten für sie und die Grünen nach ihrer Nominierung. "So etwas passiert nur, wenn die Menschen von den Medien bombardiert werden. Die Frage ist, ob das hält."

