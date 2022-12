Parteienforscher Niedermayer: "Abstand zur SPD für Union zu groß"

Parteienforscher Professor Oskar Niedermayer glaubt nicht mehr an einen Sieg der Union bei der Bundestagswahl.



(Das gesamte Interview im Wortlaut lesen Sie mit PNP Plus)



"Der Abstand zur SPD scheint mir für die Union doch zu groß zu sein, als dass es für sie noch zur Führung reicht", sagte er gegenüber der PNP. "Aber es wird wohl noch enger werden", fügte der Politikwissenschaftler hinzu. Er könne es sich aber vorstellen, dass der Wahlausgang für CDU/CSU "nicht ganz so schlimm" ausfalle, wie es die aktuellen Umfragewerte nahelegen würden.



"Denn es gab immer wieder so etwas wie einen ´last-minute-swing´ zugunsten der Partei der Regierungschefin, des Regierungschefs. Das könnte jetzt auch der Fall sein", erklärte Niedermayer. Zudem sei nicht genau abschätzbar wie stark die Stammwählerschaft noch zusätzlich mobilisiert wurde durch die gezielte Kampagne gegen Rot-Rot-Grün

