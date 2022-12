Parteienforscher: Landtagswahlen sind Gegenwind für Laschet

Der Parteienforscher Jürgen Falter sieht die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz als schwere Last für den neuen CDU-Chef Armin Laschet.



"Das ist natürlich kein Rückenwind für ihn, sondern eine starke Brise Gegenwind – direkt von vorne", sagte der Politikwissenschaftler der Passauer Neuen Presse. Laschet werde es nun schwer haben, die CDU aus diesem Tief wieder herauszuholen, nicht nur wegen der sogenannten Maskenaffäre. Gründe dafür seien auch die aktuellen Probleme in der Corona-Krisenbekämpfung und der Abgang der weiterhin beliebten Regierungschefin Angela Merkel.



Die starken Ergebnisse der Grünen sieht Falter derweil auch als Fingerzeig für die Bundespolitik. "Das wird sicher als Signal für den Bund betrachtet. Die Ergebnisse zeigen auf alle Fälle, dass die Grünen nicht im Abwind, sondern eher im Aufwind sind." Auch die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz könne profitieren. "Auf alle Fälle kann Olaf Scholz darauf verweisen, dass seine Partei in einem Bundesland weiter die Regierung führen wird. Das ist für ihn etwas Positives", so Falter weiter.

