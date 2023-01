Otto Fricke (FDP): "Optionen zu Ampel-Koalition und Jamaika-Bündnis weiter gleichrangig"

FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke unterstreicht, dass für die FDP weiter gilt, dass die beiden Optionen einer Ampel-Koalition unter SPD- und eines Jamaika-Bündnisses unter Unionsführung gleichrangig bestehen.



"Ja. Die beiden Optionen sind weiter gleichrangig", sagte der Fricke der Passauer Neuen Presse . Seines Erachtens ist es "fair und vernünftig", dass die beiden kleineren, potenziellen Koalitionspartner sich besprechen, ehe sie mit den bisher Regierenden in Gespräche eintreten. Mit Blick auf eine künftige Bundesregierung warnt der Haushaltsexperte davor, dass "beim Schuldenmachen leicht ein Gewöhnungseffekt entsteht". Im Zuge der Corona-Pandemie sei es schwieriger geworden, bei Ausgaben Disziplin zu wahren. "Die Haushälterfrage für die Zukunft wird lauten: Auf was kann ich, auf was sollte ich und auf was muss ich verzichten", erklärte der liberale Haushaltspolitiker.



Fricke rechnet ab 2023 damit, wieder in die normalen Leitlinien der im Grundgesetz fixierten Schuldenbremse zurückzukehren. "An der Ausnahmesituation der Schuldenbremse für die Staatsausgaben, die die aktuelle Regierung auch in ihrem Etatentwurf für 2022 noch festgelegt hat, ist wohl kaum mehr etwas zu ändern", sagte der FDP-Politiker: "Aber 2023 sollte das Ziel dann schon sein, die Schuldenbremse inklusive ihrer Regeln zur Kreditaufnahme des Bundes wieder in Gänze einzuhalten." Als Regierungspartei soll mit der FDP die Schuldenbremse nicht aufgeweicht werden.

