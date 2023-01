Ortega: Mit den Bayern "würde ich mich beschäftigen"

Bielefelds Torwart Stefan Ortega Moreno gibt Anweisungen. −Foto: Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Torwart Stefan Ortega von Arminia Bielefeld würde ein Engagement bei einem internationalen Spitzenclub auch als Nummer zwei nicht ausschließen. "Am Ende hat man nur eine Karriere", sagte der 28-Jährige in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag). Angesprochen auf das Gerücht, er sei beim FC Bayern München als Ersatzkeeper hinter Manuel Neuer im Gespräch und wie sich dies mit seinem Anspruch, immer zu spielen, vertrage, sagte Ortega: "Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen."



Sollte ein Verein "der exquisiten Kragenweite wie Bayern oder Real Madrid bei mir anklopfen, wäre das etwas, womit ich mich beschäftigen würde. Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen?", sagte der Schlussmann des Fußball-Bundesligisten.



