Ordnungswidrigkeit: Politiker reagieren auf Scheuer-Skulptur

Nach der Aktion von Kunstaktivisten, die in Passau eine Skulptur von Verkehrsminister Andreas Scheuer aufgestellt hatten, gibt es erste Reaktionen aus der Politik. Die Stadt Passau leitete ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein.



Die Stadt Passau reagierte am Mittwochvormittag auf die Installation. Der Bauhof holte das Objekt ab. Wie das Rathaus mitteilte, wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem werden der Verantwortlichen der Aktion die Kosten in Rechnung gestellt, die durch das Entfernen der Statue entstanden sind.



OB Dupper: "Grenzen überschritten"



Die Reaktion von Oberbürgermeister Jürgen Dupper ist deutlich: "Wahlkampfzeiten sind Zeiten der politischen Auseinandersetzung, in denen durchaus der ein oder andere Rempler dabei sein kann. Aber mit der gestrigen Aktion, die nicht nur illegal war, sondern auch völlig geschmacklos, wurden Grenzen überschritten." Andreas Scheuer, den die Redaktion am Flughafen erreichte, hielt sich knapp.

