Online-Auktion des Dorotheum Salzburg: Wer will Sissis Kutsche?

Die original Kutsche, mit der Romy Schneider und Karlheinz Böhm als Kaiserin Sissi und ihr Franzl in der berühmten Film-Trilogie "Sissi" gefahren sind, kommt unter den Hammer.



Sie steht bei der Osterauktion des Dorotheum Salzburg zur Versteigerung. Mitgeboten werden kann bis 1. April schon jetzt online. Ernst Marischka wählte in den 1950er Jahren als Drehort für die "Sissi"-Filme unter anderem das Schloss Fuschl. Es sollte die tatsächliche Heimat, Schloss Possenhofen am Starnberger See, der späteren österreichischen Kaiserin, der geborenen Herzogin Elisabeth von Bayern, darstellen. Das Sissi-Museum im Schloss Fuschl und sogar eine Sissi-Suite vor Ort geben Zeugnis über die Dreharbeiten.



Zur Privatsammlung des Schlosses Fuschl gehört auch die besagte Kutsche, die jetzt versteigert wird. Sie ist ein Höhepunkt der diesjährigen Osterauktion des Dorotheum Salzburg am 1. April, bei der neben sieben weiteren historischen Kutschen aus der Fuschl-Sammlung insgesamt an die 500 Objekte angeboten werden. Der Rufpreis liegt bei 2500 Euro, laut Schätzungen der Dorotheum-Experten könnte das geschichtsträchtige Gefährt bis zu 7000 Euro einbringen.

