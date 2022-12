Österreichische Bergbahn Wildkogel eröffnet Skisaison

Während anderswo die Freibäder aufsperren und viele die Pfingstferien am Meer verbringen, hat das Skigebiet "Wildkogel Arena" im Pinzgauer Neukirchen am Großvenediger die Skisaison eröffnet.



Gleichzeitig räumte mit Rudi Brauer von den Bergbahnen Wildkogel der erste Bergbahnen-Funktionär ein, "wenn wir im Dezember gewusst hätten, dass Hotels und Gastronomie die ganze Saison über geschlossen bleiben, hätten wir den Skibetrieb nicht eröffnet". Bisher hieß es von offizieller Seite immer, man hätte "für die Einheimischen" geöffnet.



"Wir konnten ja im Winter wegen der harten Quarantänebestimmungen nicht kommen, jetzt holen wir das nach", so ein Skifahrer aus Straubing, der für eine Woche nach Neukirchen am Großvenediger gekommen ist. Auch eine fünfköpfige Familie aus Fürth schnallt sich nach der Fahrt mit den Gondeln auf 2100 Metern ihre Ski an. "Wir haben die Kinder gefragt ob sie heute lieber Wandern oder Skifahren wollen, sie haben sich fürs Skifahren entschieden."

